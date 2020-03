Francis Ngannou et ses partenaires commerciaux vendent désormais un «désinfectant pour les mains abordable»

Image via @francisngannou sur Instagram

Le désinfectant pour les mains fait actuellement défaut. Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, est là pour vous aider.

S’exprimant sur Instagram mardi, Ngannou a annoncé qu’il s’était associé à quelques partenaires commerciaux pour commencer à produire et à vendre «un désinfectant pour les mains abordable».

Voir cette annonce de Ngannou ci-dessous:

«Alors que notre monde est attaqué par le #Coronavirus, nous devons nous réunir à des moments comme ceux-ci. C’est pourquoi mes partenaires commerciaux @cryopainrelief et moi nous unissons pour vous fournir un désinfectant pour les mains à prix abordable pour vous ou toute personne que vous connaissez, à partir de maintenant. Rendez-vous sur le lien dans ma bio et utilisez mon code Ngannou20 pour une remise de 20%. Je demanderai également à mes collègues athlètes de me soutenir dans ce combat en contactant @CPRGel, en exprimant votre volonté d’aider, et ils entreront en contact avec vous. Restez en sécurité tout le monde! ” – Francis Ngannou sur Instagram.

Alors que certains fans accuseront probablement Ngannou et ses partenaires commerciaux d’avoir tenté de tirer profit de cette crise et des pénuries d’approvisionnement qu’elle a créées, il semble que le cœur du concurrent des poids lourds soit probablement au bon endroit. C’est un produit dont les gens ont besoin, et s’il le vend à bas prix, c’est probablement utile dans le grand schéma.

Que pensez-vous de cette annonce de Francis Ngannou?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.