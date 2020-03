Francis Ngannou évents le jour de l’ajournement de la tête d’affiche de l’UFC Columbus

Samedi aurait dû être la grande soirée de Francis Ngannou. Le concurrent des poids lourds était censé entrer dans l’octogone contre Jairzinho Rozenstruik pour l’événement principal de l’UFC sur ESPN 8 pour un combat qui, s’il avait gagné, aurait probablement mis en place un tir au titre.

Au lieu de cela, Ngannou est piégé à l’intérieur de sa maison comme la majorité du reste du monde alors que la pandémie de coronavirus continue de se dérouler. La situation a amené l’UFC à reporter trois événements, dont l’un devait se dérouler samedi soir au Nationwide Arena de Columbus, avec Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) contre Rozenstruik (10-0 MMA, 4- 0 UFC) assis au sommet du projet de loi.

C’est clairement un défi pour Ngannou de ne pas penser où il se trouverait dans des circonstances normales. Naturellement, c’est frustrant pour lui, comme il l’a exprimé sur les réseaux sociaux (via Twitter):

Je devrais me battre aujourd’hui 28/2 à Columbus après 9 mois d’absence 😴 # f * ckingcoronavirus

Cependant, tous les efforts du camp d’entraînement de Ngannou ne sont pas vains. L’UFC a toujours l’intention de mettre l’UFC 249 le 18 avril, cependant, un lieu et un lieu n’ont pas été officialisés. Le président de l’UFC, Dana White, a récemment déclaré que le combat Ngannou contre Rozenstruik pourrait être transféré sur l’UFC 249, et apparemment Ngannou se prépare à ce que cette opportunité potentielle se présente dans trois semaines (via