Francis Ngannou explique pourquoi il est «très heureux» que l’UFC continue d’aller de l’avant avec des combats

Francis Ngannou veut juste se battre.

À moins de deux semaines de sa confrontation attendue contre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC sur ESPN 8, le féroce artiste KO des poids lourds a vu son combat se déplacer de Columbus, Ohio à Las Vegas vers des parties inconnues au milieu de la crise actuelle causée par l’épidémie de coronavirus.

Samedi soir, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que la promotion irait de l’avant avec les événements à venir, bien que les emplacements des cartes soient encore à déterminer. Même la base de la société à Las Vegas a été jugée non viable après que la Nevada State Athletic Commission a décidé d’annuler tous les événements de sports de combat organisés dans l’État jusqu’au 25 mars avec une interdiction plus longue possible à l’avenir.

Alors que de nombreuses organisations sportives à travers le monde ont interrompu des saisons ou annulé des événements car COVID-19 infecte de plus en plus de personnes au quotidien, l’UFC est déterminé à continuer, même si cela signifie déplacer des événements entiers ou organiser des spectacles à huis clos sans public présent.

Comptez Ngannou parmi les athlètes soutenant la décision de l’UFC d’aller de l’avant avec les prochaines cartes de combat.

“C’est bien qu’il soit déplacé plutôt qu’annulé”, a déclaré Ngannou au MMA Fighting. “Je suis assez content de ça. Je suis sûr que je vais encore me battre. Oui, je suis très heureux de cette décision. “

Selon Ngannou, contrairement à d’autres sports où les athlètes sont au milieu d’une saison avec une liste entière de matchs à jouer, les combattants n’ont pas le même luxe.

Au-delà de l’incitation financière à se battre, Ngannou dit que les artistes martiaux mixtes se préparent tous pour un jour spécifique et que lorsque cela est déplacé ou annulé, tout le reste est bouleversé.

“En tant que combattant, je pense aussi à la façon dont nous nous préparons pour le combat”, a expliqué Ngannou. “Je suis dans un camp d’entraînement depuis environ deux mois, disons qu’ils annulent le combat – quand serait-ce [rescheduled]?

“Je suis très heureux de trouver un moyen de mettre [on] le combat, pour nous faire encore combattre et je suis sûr qu’ils font tout pour nous garder en sécurité. “

Immédiatement après le transfert de la carte UFC sur ESPN 8 de Columbus à Las Vegas, Ngannou a déclaré que la promotion avait tendu la main aux combattants pour leur faire savoir toutes les précautions qui étaient prises avant les événements à venir.

Bien que la promotion n’ait pas annoncé de plans d’action pour tester les combattants de COVID-19, Ngannou est confiant que l’UFC fera tout son possible pour assurer leur sécurité.

“J’ai reçu un appel du (chef des affaires de l’UFC) Hunter Campbell hier et il me disait les précautions”, a déclaré Ngannou. «Avant cela, j’ai reçu un e-mail de l’UFC avec toutes les précautions que nous devons prendre pour rester en sécurité. J’ai reçu un appel de Hunter Campbell me disant que si jamais je sens que quelque chose ne va pas, il suffit d’appeler. Parce qu’ils ont mis en place une équipe médicale pour nous. Je n’ai pas besoin d’aller dans un hôpital au hasard ou quoi que ce soit.

«Je veux dire dans ce cas, vous vous sentez très en sécurité et vous savez qu’ils se soucient de votre santé. Et ils vont être là. Ils ne vous envoient pas quelque part. Ils vont être là, tout ensemble pour s’assurer que tout va bien pour votre santé. Ils mettront tout en œuvre pour que vous restiez performants quoi qu’il arrive, ce qui est à mon avis une bonne chose. »

Parce que les gouverneurs des États-Unis ont émis des ordres interdisant les rassemblements de masse, il est presque certain que tout spectacle de l’UFC qui se déroulera se déroulera à huis clos sans la présence de fans.

La première carte comme celle-là s’est produite samedi soir à Brasilia, au Brésil, où Charles Oliveira a éliminé Kevin Lee dans le main event sans un seul fan dans le public.

Ngannou sait qu’il sera probablement étrange de se produire dans l’Octogone sans fans, mais il comprend également que son combat divertira des millions de personnes à travers le monde à la maison à la télévision pendant l’épidémie de coronavirus en cours.

“Ça va certainement être étrange”, a déclaré Ngannou. «Parce que j’y pense encore. Comme OK, à quoi ça va ressembler? À la fin de la journée, il n’y a peut-être pas de foule, mais il y aura beaucoup de gens qui regarderont cela à la télévision.

“C’est probablement le seul sport qui se déroule au cours des deux prochaines semaines sur les chaînes sportives.”