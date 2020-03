Francis Ngannou fait l’éloge de la réponse de l’UFC au coronavirus – «Vous vous sentez très en sécurité, ils se soucient de votre santé»

Alors que la plupart du monde du sport ferme ses portes en raison de la pandémie de coronavirus, qui à ce jour a infecté 174090 et tué 6684, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) continue d’avancer avec ses événements d’arts martiaux mixtes (MMA) en direct.

Probablement parce que l’UFC n’a encore personne sur son test de liste positif pour le COVID-19, bien que je suppose que ce serait le bon moment pour mentionner que la star de la NBA de 23 ans, Donovan Mitchell, a fait une demande de coronavirus sans montrer de symptômes.

Cela ne semble pas déranger Francis Ngannou, puncheur de poids lourds de l’UFC, qui insiste sur le fait que la promotion fait tout son possible pour le garder en sécurité. Et il sait que les décideurs en coulisse se soucient de sa santé parce qu’un e-mail d’entreprise le lui a dit.

“J’ai reçu un appel du (chef des affaires de l’UFC) Hunter Campbell hier et il me disait les précautions”, a déclaré Ngannou à MMA Fighting. «Avant cela, j’ai reçu un e-mail de l’UFC avec toutes les précautions que nous devons prendre pour rester en sécurité. J’ai reçu un appel de Hunter Campbell me disant que si jamais je sens que quelque chose ne va pas, il suffit d’appeler. Parce qu’ils ont mis en place une équipe médicale pour nous. Je n’ai pas besoin d’aller dans un hôpital au hasard ou quoi que ce soit. “

Ngannou, 33 ans, devait auparavant affronter son compatriote du Top 10, Jairzinho Rozenstruik, lors de l’événement principal de l’UFC sur ESPN 8; cependant, la ville de Columbus a interdit les événements sportifs en direct, envoyant la carte de combat du 28 mars à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

“Je veux dire dans ce cas, vous vous sentez très en sécurité et vous savez qu’ils se soucient de votre santé”, a poursuivi Ngannou. “Aussi bien qu’ils seront là. Ils ne vous envoient pas quelque part. Ils vont être là, tout ensemble pour s’assurer que tout va bien pour votre santé. Ils mettront tout en œuvre pour que vous restiez performants quoi qu’il arrive, ce qui est à mon avis une bonne chose. »

La Commission athlétique de l’État du Nevada (NSAC) a récemment voté la révocation de toutes les licences de sports de combat jusqu’au 25 mars, trois jours seulement avant la compétition de Ngannou. Si la commission vote pour prolonger l’interdiction temporaire, l’UFC sera obligée de prendre sa carte de combat dans un autre endroit ou de l’annuler complètement.

Un scénario qui se joue actuellement avec l’UFC Londres.

Je peux apprécier un combattant qui est prêt à se battre et après tout, si Ngannou ne participe pas à la compétition, il n’est pas payé. Mais regarder l’UFC contourner chaque nouvelle restriction mise en place dans l’espoir de ralentir la propagation du coronavirus ne me crie pas «sans danger».