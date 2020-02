Francis Ngannou heureux d’avoir enfin son prochain but à Rozenstruik

Francis Ngannou a ouvertement exprimé sa frustration face au décrochage de la photo du titre des poids lourds de l’UFC.

Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, a perdu son titre face à Daniel Cormier en juillet 2018, et il a fallu plus d’un an pour faire avancer les choses. Cormier a choisi d’avoir sa première défense de titre contre Derrick Lewis, puis a pris son match revanche avec Miocic.

Après que Miocic ait retrouvé son titre en août en éliminant Cormier à l’UFC 241, il semblait qu’une trilogie était imminente, mais elle n’a pas encore été réservée. Miocic a été écarté d’une blessure à l’œil, et bien que Cormier ait mentionné que le combat aura probablement lieu en juin, l’UFC n’a pas encore fait d’annonce.

Cela a forcé Ngannou, qui est remonté à la contention avec trois KO de premier tour d’affilée, à prendre un autre combat avant d’obtenir un deuxième tir au titre.

“Honnêtement, je ne sais même plus quoi penser”, a déclaré Ngannou au MMA Junkie. «Nous pouvons spéculer, comme supposer tout ce que nous voulons, mais seul l’UFC sait ce qui s’est passé et quand cela se produira. Je veux dire, je ne suis pas surpris, la seule chose est, c’est un peu bizarre d’être dans une division où le titre ne tourne pas. Le titre est arrêté, donc on ne sait même pas si ça va arriver ou quand. Peut-être dans six mois, dans un an ou quand. »

Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) affrontera invaincu Jairzinho Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC) à l’UFC sur ESPN 8 en tête d’affiche le 28 mars à Columbus, Ohio, et alors qu’un coup de titre est ce qu’il voulu ensuite, il a dit qu’il était maintenant content d’avoir une tâche à accomplir.

“Être juste là-bas, m’y attendre, c’est une sorte de chose stressante, donc je ne veux plus y penser”, a déclaré Ngannou. «Au moins maintenant, je dois me concentrer sur quelque chose, même si ce n’est pas exactement ce que je voulais. Mais oui, je reste concentré sur Rozenstruik, et cela me préoccupe. »

Avec des combattants tels que Jose Aldo et Yoel Romero obtenant des tirs au titre à la suite de pertes, il n’y a pas de véritable plan sur ce qui doit être fait pour gagner une opportunité de titre. Mais dans le cas de Ngannou, il pense que ce n’est pas seulement parce qu’il a gagné. Ses résultats sur Curtis Blaydes et les anciens champions des poids lourds de l’UFC, Cain Velasquez et Junior Dos Santos, devraient parler d’eux-mêmes, a-t-il déclaré.

“Dans le bon monde, le tir au titre ne devrait pas être quelque chose qui doit être garanti”, a déclaré Ngannou. «Ce sera juste quelque chose si l’athlète le mérite. S’il se met à sa place, il l’obtient. »

.