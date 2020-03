Francis Ngannou lance un blog vidéo en coulisses

Francis Ngannou, candidat aux poids lourds de l’UFC, pourrait ne pas être en mesure de se battre en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, mais cela n’empêche pas «The Predator» de se maintenir sous les projecteurs.

Le camerounais (14-3), puissant coup de poing, a lancé un blog vidéo régulier pour retracer l’histoire de sa carrière de MMA. Intitulés simplement «Francis», les vlogs présentent des clips d’entraînement en coulisses, des vidéos coupées de YouTube et des médias sociaux et des séquences de foule de ses combats entrecoupées de gros plans, une narration à la première personne de Ngannou lui-même alors qu’il parle de sa carrière à ce jour.

Le premier épisode démarre avec Ngannou faisant ses préparatifs pour lutter contre son compatriote Jairzinho Rozenstruik, tandis que l’épisode 2 présente Ngannou parlant de son déménagement en France et de commencer son voyage MMA. Le troisième épisode, présenté ci-dessus, se concentre sur le début de la carrière de Ngannou à l’UFC après avoir atteint la plus grande scène du sport.

C’est un regard fascinant sur la carrière de l’un des puncheurs les plus dangereux du sport, raconté par Ngannou.

