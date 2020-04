Francis Ngannou: Mon équipe et moi serons testés pour le COVID-19 avant l’UFC 249

Alors que l’UFC avance avec l’UFC 249, des questions se sont posées sur la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’événement, des combattants aux entraîneurs, et à tout le personnel de l’événement, et quelles précautions de sécurité seront en place en raison du COVID en cours – 19 pandémie mondiale. Un combattant sur la carte, Francis Ngannou, a fourni une mise à jour très encourageante sur la façon dont l’UFC va gérer l’événement du point de vue de la sécurité.

Après que leur combat en mars ait été reporté, Ngannou devrait affronter Jairzinho Rozenstruik à l’UFC 249 le 18 avril et a parlé à BJPENN.com des précautions en place pour l’événement. Faisant une apparition sur Inside The Cage de BJPENN.com, Ngannou a révélé que lui et son équipe seront testés pour le COVID-19 avant l’UFC 249, et il n’avait aucun souci à ce que l’UFC le garde, lui et tout le monde, en bonne santé et en sécurité.

“Oui, certainement, je veux dire d’abord, je n’avais aucun doute à ce sujet, je sais qu’ils [UFC] vont faire tout ce qu’il faut pour nous garder en sécurité. Juste avant la mise en quarantaine, les précautions qu’ils prenaient au P.I. [Performance Institute] c’était juste incroyable de voir comment ils faisaient attention à tout et essayaient de tout faire pour protéger les gens. Maintenant, avec le combat, je viens de recevoir un appel que nous allons encore passer un test avant de nous rendre là-bas, moi et toute mon équipe, ce qui, encore une fois, me fait du bien. C’est quelque chose qui vous fait croire à la sécurité de l’événement. “

Ngannou ajouterait qu’il se sent personnellement plus en sécurité à l’UFC 249 que dans les lieux publics comme l’épicerie.

“Je veux dire techniquement, c’est beaucoup plus sûr que l’épicerie. Ils ne testent pas les gens avant d’aller à l’épicerie et vous voyez ces gens quand vous marchez dans l’épicerie, c’est juste effrayant. Donc, pour moi, c’est moins de risque que d’aller à l’épicerie parce que je sais que toutes les personnes avec qui je serai seront testées et bonnes, donc je me sens très en sécurité. “

Cette nouvelle est un signe très encourageant des inquiétudes concernant la sécurité des combattants et du personnel d’événement avant l’UFC 249. Bien que Francis Ngannou ait déjà été testé avant que le combat ne devienne officiel, les tests avant le combat ont encore plus de sens. Il semblerait qu’il y aura plus de précautions en place lors de l’événement, et des tests supplémentaires pour toutes les personnes impliquées sont un très bon signe.

