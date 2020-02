Francis Ngannou montre sa frustration en attendant de se battre pour la ceinture

Considéré comme l’un des combattants les plus dangereux du MMAAujourd’hui, Francis Ngannou jouera dans le combat des étoiles de l’UFC Columbus quand il affrontera Jairzinho Rozenstruik. Le poids total s’est manifesté à nouveau par le retard de UFC en confirmant un combat pour la ceinture de division.

Dans une interview avec MMA Junkie, le Camerounais s’est exprimé sur le sujet.

«Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Nous pouvons spéculer, comment supposer que nous pensons, mais seul l’UFC sait ce qui s’est passé et quand cela s’est produit. Je veux dire, je ne suis pas surpris, la seule chose est bizarre, c’est d’être dans une division où le titre n’est pas défendu. Le titre est arrêté, nous ne savons donc pas si cela se produira ou quand. Peut-être d’ici à six mois, d’ici à un an », affirmé Ngannou

Le dernier combat de la ceinture de musculation a eu lieu en Août de l’année dernière quand Stipe Miocic battre Daniel Cormier dans le match revanche du premier combat 2018. Depuis lors, le champion continue de se remettre d’une blessure à l’œil et on ne sait pas quand il reviendra dans l’octogone.

Ngannou, pour sa part, est sur une séquence de trois victoires au premier tour, le dernier front Junior Dos Santos, sur le stellaire de UFC Minneapolis, en juin de l’année dernière. Depuis lors, François a exprimé son intention de se battre pour la ceinture.

«Je serai là, en attente, c’est stressant, donc je ne veux plus y penser. Au moins maintenant, j’ai quelque chose sur quoi me concentrer, même si ce n’est pas ce que je voulais. Mais oui, je reste concentré sur Rozenstruik, et cela me préoccupe. »conclut-il.