Francis Ngannou pas impressionné mais ne sous-estime pas Jair Rozenstruik

La montée rapide de Jairzinho Rozenstruik à l’UFC a impressionné à peu près tout le monde sauf Francis Ngannou.

Ngannou (14-3 MMA, 9-2 UFC) a longtemps fait campagne pour une autre fissure au titre des poids lourds de l’UFC, mais à la place, il dessine son compatriote Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC) dans l’UFC sur la tête d’affiche ESPN 8 .

Le combat pourrait très bien déterminer le prétendant n ° 1 à la ceinture de Stipe Miocic, opposant deux concurrents en forte hausse. Ngannou a éliminé ses trois derniers adversaires au premier tour, tandis que Rozenstruik connaît l’un des plus grands retours de l’histoire de l’UFC, éliminant Alistair Overeem avec moins de 10 secondes à disputer dans un combat de cinq rounds qu’il était sur le point de perdre. .

Sur la base de ce que Ngannou a vu de la carrière de Rozenstruik à l’UFC, il n’est pas trop impressionné, mais cela ne signifie pas qu’il le prendra à la légère.

“Non, je n’ai rien vu pour m’impressionner”, a déclaré Ngannou au MMA Junkie. «Concernant ce combat contre Overeem, je veux dire, il a été battu pendant tout le combat et il a eu de la chance à la fin du combat essentiellement par l’arrêt précoce. L’arbitre, à mon avis, était tôt et vous savez, il lui a donné la victoire mais honnêtement sa carrière à l’UFC, rien à impressionner. Je n’ai rien vu, mais cela étant dit, ce n’est pas pour le sous-estimer car il était un kickboxeur et il a de bonnes mains donc il connaît le jeu frappant. Voyons maintenant ce qu’il sait du MMA. »

Ngannou a appelé Alexander Volkov pendant des mois, mais affirme que Volkov a refusé le combat à de nombreuses reprises. Au lieu de cela, il a dessiné Rozenstruik, quelqu’un qu’il admet n’était même pas sur son radar il y a quelques mois.

“Honnêtement, ce n’était pas celui que j’attendais, mais ils voulaient qu’il se batte contre moi et c’est pourquoi ils l’ont fait si vite”, a déclaré Ngannou. “Le gars est passé de classé quoi, il était classé 13 ou 14 au n ° 5 avec ce combat, ce combat qu’il a eu contre Alistair Overeem, donc il était clair qu’ils voulaient juste le pousser et faire en sorte que ce combat se produise.”

Après sa victoire sur Overeem, Rozenstruik a appelé Ngannou, chose que nous ne voyons pas souvent. Pour Ngannou, qui a hâte de concourir, il est heureux d’avoir trouvé un concurrent de haut niveau qui est prêt à le combattre.

“De manière réaliste, Volkov était celui qui avait du sens, mais Volkov a refusé le combat à plusieurs reprises”, a déclaré Ngannou. “Rozenstruik m’appelait évidemment, ce qui n’arrive pas souvent, donc au moins avec Rozenstruik, vous savez pertinemment que le combat aura lieu.”

Dans une bataille de deux puissances, Ngannou, qui affiche un taux de réussite de 100% dans ses 14 victoires en carrière, ne peut qu’imaginer que le combat va dans un sens.

“La seule façon dont je vois le combat se dérouler, c’est de le mettre KO”, a déclaré Ngannou. “Tour 1 ou Tour 2, je ne sais pas, donc j’espère qu’il est assez bon pour passer le tour 1 parce que je vais juste prendre le tour pour mettre en place.”

.