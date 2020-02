Francis Ngannou pas impressionné par Jairzinho Rozenstruik devant la tête d’affiche de l’UFC Columbus

Francis Ngannou veut une autre occasion de se battre pour le titre des poids lourds de l’UFC, mais pour obtenir ce coup, il devra passer par le bondissant Jairzinho Rozenstruik.

L’affrontement des poids lourds fera la une de l’UFC le 8 mars sur ESPN. L’événement aura lieu à la Nationwide Arena de Columbus, Ohio.

“The Predator” a terminé ses trois derniers combats en un peu plus de deux minutes de temps octogonal combiné, y compris des victoires consécutives par élimination directe contre les anciens champions des poids lourds de l’UFC, Cain Velasquez et Junior dos Santos.

Rozenstruik a fait irruption sur la scène en 2019, obtenant quatre finitions en un peu plus de 10 mois. Plus récemment, “Bigi Boi” a éliminé Alistair Overeem avec seulement quelques secondes à jouer dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN 7 à Washington, DC.

Malgré la montée fulgurante de Rozenstruik, Ngannou n’a pas été impressionné par son adversaire de l’UFC Columbus, comme il l’a déclaré dans une récente interview avec MMA Junkie.

“Non, je n’ai rien vu pour m’impressionner”, a déclaré Ngannou. «Concernant ce combat contre Overeem, je veux dire, il a été battu pendant tout le combat et il a eu de la chance à la fin du combat essentiellement par l’arrêt précoce. L’arbitre, à mon avis, était tôt et vous savez, il lui a donné la victoire mais honnêtement sa carrière à l’UFC, rien à impressionner. Je n’ai rien vu, mais cela étant dit, ce n’est pas pour le sous-estimer car il était un kickboxeur et il a de bonnes mains donc il connaît le jeu frappant. Voyons maintenant ce qu’il sait du MMA. “

Lorsque les fans de MMA ont vu ce combat annoncé, la grande majorité ne voit pas l’affrontement entre Ngannou et Rozenstruik durer les 25 minutes. Avec les deux combattants affichant un taux de finition de 100% à l’intérieur de l’Octogone, cela semble être une valeur sûre, et un Ngannou est entièrement d’accord avec.

“La seule façon dont je vois le combat se dérouler, c’est de le mettre KO”, a déclaré Ngannou. “Tour 1 ou Tour 2, je ne sais pas, donc j’espère qu’il est assez bon pour passer le tour 1 parce que je vais juste prendre le tour pour mettre en place.”

Qui prend la tête d’affiche de l’UFC Columbus entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.