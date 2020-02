Francis Ngannou pense que lui et Tyson Fury ont une «petite histoire ensemble»

Image: @francisngannou sur Instagram

Francis Ngannou, prétendant aux poids lourds de l’UFC, pense que lui et le nouveau champion des poids lourds de la WBC, Tyson Fury, ont «une petite histoire ensemble».

Fury, pour rappel, a déjà taquiné un combat de MMA avec Ngannou, tandis que Ngannou a discuté à plusieurs reprises d’un match de boxe avec Fury.

“(Je suis intéressé à) participer au match de boxe en général, mais Fury et moi avons une petite histoire ensemble parce qu’il m’a d’abord appelé en MMA et tout”, a récemment déclaré Ngannou à MMA Junkie (via MMA News). «Fondamentalement, l’homme se tient, après son combat d’hier comme le meilleur poids lourd. Aucun argument à ce sujet – il se présente comme le meilleur poids lourd. Pour quelqu’un qui cherche à boxer, vous devez absolument passer par lui pour prouver que vous êtes le meilleur. “

Tyson Fury est revenu sur le ring samedi, quand il a arrêté Deontay Wilder – peut-être le seul homme dans les sports de combat à avoir le pouvoir de frapper pour rivaliser avec Ngannou – au septième round. Avec cette victoire, Fury a remporté le titre des poids lourds WBC et a maintenu son statut de champion des poids lourds linéaires de boxe.

Francis Ngannou, quant à lui, devrait retourner dans la cage lors de l’événement principal de l’UFC Columbus, où il affrontera Jairzinho Rozenstruik, un artiste de KO surinamais. Si Ngannou remporte ce combat, il pourrait bien être le prochain homme en lice pour le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic.

Ngannou entrera dans ce combat avec trois victoires consécutives en vue arrière: les finitions destructives du premier tour de son compatriote Curtis Blaydes et des anciens champions Cain Velasquez et Junior dos Santos.

Seriez-vous intéressé à voir un combat entre Francis Ngannou et Stipe Miocic?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.