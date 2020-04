Francis Ngannou pense qu’il a déjà remporté le titre

Francis Ngannou devait affronter Jairzinho Rozenstruik sur la carte UFC 249 récemment annulée. Bien que ce fut un combat énorme pour la division, Ngannou estime qu’il a déjà gagné une autre chance au champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic.

Ngannou, qui remporte des victoires consécutives par élimination directe contre Curtis Blaydes, Cain Velasquez et Junior dos Santos, s’est ouvert sur ce sujet dans Inside The Cage de BJPENN.com.

«Qu’est-ce que je crois? Je pense que je devrais me battre pour le titre en ce moment. »

Francis Ngannou dit qu’il pense qu’il devrait actuellement se battre pour le titre des poids lourds de l’UFC.

«Qu’est-ce que je crois? Je pense que je devrais me battre pour un titre dès maintenant », a déclaré Ngannou avec confiance. «Je pensais qu’après Stipe-DC, je serais celui qui était en ligne, c’est ce que je croyais. Maintenant je suis là, je suis sur le point de faire ce combat [against Rozenstruik] qui n’est pas pour le titre ou un titre provisoire. Le fait est que ce n’est pas mon appel. Je ne décide pas de ce que ça va être indépendamment de ce que je pense de ce qui est juste, encore une fois ce n’est pas mon appel donc je fais juste ce que j’ai à faire. Je crois vraiment que j’étais sur le point de me battre pour le titre, c’est ma pensée. “

De retour à l’UFC 220 en janvier 2018, Ngannou a affronté Miocic à sa première opportunité de titre, mais a échoué, perdant une décision unanime. À la suite de son combat contre Miocic, Ngannou a abandonné un combat de deuxième ligne consécutive contre Derrick Lewis, mais a fait un énorme revirement alors qu’il décrochait sa séquence de victoires actuelle de trois combats.

Il est difficile d’argumenter contre la réclamation de Francis Ngannou pour un tir au titre des poids lourds compte tenu de sa récente course, et une victoire à l’UFC 249 aurait probablement rendu sa réclamation incontestable.

Pensez-vous que Francis Ngannou mérite une autre fissure en or lourd?

