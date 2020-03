Francis Ngannou publie une déclaration sur le déménagement de l’UFC Columbus à Las Vegas

Image: @francisngannou sur Instagram

Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, a publié une déclaration après le transfert de la carte UFC Columbus à l’UFC Apex à Las Vegas.

Ngannou devait titrer la carte de l’UFC Columbus le 28 mars contre son compatriote Jairzinho Rozenstruik, mais l’épidémie de coronavirus a mis tout l’événement en danger. L’UFC a annoncé jeudi que la carte Columbus, ainsi que la carte d’avril de Portland, Oregon, seraient transférées à l’UFC Apex à Las Vegas.

Suite à l’annonce par l’UFC du changement de lieu de l’événement, Ngannou a publié une déclaration pour ses fans sur les réseaux sociaux. Voici ce que “The Predator” a écrit sur son Twitter.

Peu importe où en est le combat, nous allons toujours jouer et mettre du plaisir pour les fans coincés à la maison. Heureux que @ufc ait trouvé un moyen d’y parvenir à l’UFC Apex. L’une des installations sportives les plus modernes. Allons-y👊🏾 #areyounotentertained

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 13 mars 2020

La nouvelle de la nouvelle carte est de toute évidence un coup dur pour les fans de Columbus qui avaient acheté des billets pour l’événement et qui attendaient avec impatience de voir Ngannou et Rozenstruik abandonner. Malheureusement, l’épidémie de coronavirus a mis une clé dans ces plans, et maintenant la carte aura lieu à l’UFC Apex avec très peu ou pas de fans présents.

Une chose à garder à l’esprit au sujet du transfert de Ngannou contre Rozenstruik vers l’UFC Apex est que l’événement se déroulera dans la version plus petite de l’Octogone. Il n’y aura pas beaucoup de place pour ces deux grands garçons pour se déplacer dans la cage, ce qui signifie qu’il devrait y avoir une collision précoce. Si vous pensiez que Ngannou contre Rozenstruik allait finir par KO, vous devez vous sentir encore plus confiant dans ce résultat maintenant.

