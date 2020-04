Francis Ngannou réagit aux combats sur les préliminaires de l’UFC 249: «C’était mon appel»

Il y avait une question commune des fans de MMA lorsque la carte de combat UFC 249 a été publiée: pourquoi Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik lors des préliminaires et Greg Hardy contre Yorgan De Castro sur la carte principale?

Le placement de la confrontation des poids lourds pivot a été à plusieurs reprises remis en question depuis son annonce lundi soir. Mais Ngannou est plus que satisfait de sa place – la maison de diffusion est la même.

“J’étais très heureux parce que je l’ai demandé”, a déclaré Ngannou à MMA Fighting dans l’émission What the Heck. «Les préliminaires, la carte ESPN, c’est celle que je voulais. La carte principale est une carte à la carte. Je pense que celui d’ESPN, c’était (le réseau que je devais combattre le 28 mars). Mon contrat était sur ESPN.

“Il aura plus d’audience, et c’est gratuit. Je voulais me battre sur ESPN. Nous avons demandé à l’UFC de nous mettre sur ESPN. Je suis content … c’était mon appel. “

Comme Hardy contre De Castro, le combat pivot des poids lourds devrait avoir lieu le 18 avril dans un endroit non divulgué, selon Dana White. Des rapports ont révélé que le Tachi Palace Resort Casino de Lemoore, en Californie, hébergera l’événement à la carte et les cartes de combat hebdomadaires au cours des deux prochains mois.

Ngannou a été en larmes ces derniers temps, terminant Curtis Blaydes ainsi que les anciens champions Cain Velasquez et Junior dos Santos en un peu plus de deux minutes combinées. “The Predator” avait déjà concouru en juin et attendait une chance de consolider sa place de meilleur concurrent de la division.

Le combat entre Ngannou et Rozenstruik devait initialement avoir lieu le 28 mars à Columbus, Ohio, avant que l’événement ne soit annulé en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Maintenant que sa date officielle a été reportée, Ngannou pousse un soupir de soulagement.

“Je me sens vraiment bien”, a déclaré Ngannou. “Ce fut un processus très difficile, donc nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer. Mais à la fin, nous avons finalement réussi. Je sais où le combat va se dérouler, donc j’en suis très heureux. “

Sans surprise, Ngannou n’a pas confirmé les informations selon lesquelles l’événement était organisé au Tachi Palace, mais a déclaré qu’il aurait lieu «quelque part en Californie».

Une grande partie de l’examen de l’UFC 249 a été dirigée contre le président de l’UFC, Dana White, qui a insisté pour faire avancer le calendrier de la promotion au milieu d’une pandémie mondiale. Dans une récente interview avec Submission Radio, Ngannou a révélé qu’il avait passé un test COVID-19 organisé par l’UFC.

MMA Fighting a depuis appris que les combattants sur la carte UFC 249 devront passer et passer un test COVID-19 avant de pouvoir faire le voyage. White reste catégorique sur le fait que l’organisation «ira au-delà des attentes» pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans l’événement seront en sécurité et en bonne santé.

Bien que les détails restent à révéler sur la façon dont la semaine de combat UFC 249 sera gérée du point de vue de la santé et de la sécurité, Ngannou est confiant que le président de l’UFC suivra.

“La chose la plus importante est qu’ils ne nous jettent pas seulement là-bas – ils vont être là-bas avec nous”, a déclaré Ngannou. “Je suis sûr qu’ils ne veulent pas non plus tomber malades. Tout le monde veut être en sécurité, donc c’est bon pour tout le monde d’avoir cet environnement sûr. »

En cette période sans précédent, les événements UFC se tiendront à huis clos comme autre mesure de la protection contre la propagation du virus. Ngannou est ravi de jouer son rôle en éloignant l’esprit des gens des négatifs et en aidant à restaurer un semblant de normalité.

“Je suis très excité à ce sujet”, a déclaré Ngannou. “Maintenant que le monde entier a cessé de faire des événements et que l’UFC trouve un moyen, nous allons être les seuls à jouer et à faire un spectacle. C’est un peu excitant, mais en même temps, c’est un peu bizarre de penser à se battre dans une arène vide. C’est une sorte de sentiment étrange, mais cela me passionnera à l’heure de l’événement.

“Je n’ai jamais rien vécu de tel. Même mon premier combat a eu lieu dans une arène avec 2 000 personnes. »

Cela a été un long chemin pour se rendre à l’UFC 249 pour Ngannou. Au moment où il se rendra à l’Octogone dans une arène vide, il mettra fin à la plus longue période de temps entre les combats de sa carrière. Avec tous les obstacles qu’il a dû franchir pour finalement décrocher sa prochaine opportunité, Ngannou prévoit une autre courte nuit au bureau.

“Je vois que ce combat va se terminer au premier ou au deuxième tour”, a déclaré Ngannou. «Je me vois faire ce que je fais d’habitude. Je vais prendre le temps de mettre en place et de lire son jeu, de me sentir bien, puis de le frapper. ”