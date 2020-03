Francis Ngannou révèle “qu’il y a une chance” qu’il se bat à l’UFC 249 après que sa promotion l’ait testé pour COVID-19

Francis Ngannou espère se battre plus tôt que tard après que l’UFC l’ait fait tester récemment pour COVID-19.

Le féroce artiste KO des poids lourds était initialement censé participer le 28 mars à une confrontation en tête d’affiche contre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio. Cette carte a ensuite été annulée après que les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus ont mis fin à presque tous les événements sportifs aux États-Unis suite à la recommandation du président Donald Trump selon laquelle pas plus de 10 personnes ne se rassemblent dans une même pièce.

Au lendemain de l’annulation du combat, Ngannou dit que l’UFC a organisé un test de coronavirus pour lui afin de s’assurer qu’il était en assez bonne santé pour continuer à concourir.

“J’ai été testé”, a déclaré Ngannou à Submission Radio. «Ils m’ont fait tester pour COVID-19. Je suppose qu’ils ont également testé tous les combattants, ce qui est un peu comme une chose positive. Faites en sorte que vous vous sentiez un peu en sécurité pour vous entendre avec ces gens. »

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a refusé de dire si la promotion faisait tester les athlètes pour COVID-19, Ngannou pense que l’organisation prend les mesures appropriées pour s’assurer que tous les combattants en compétition sur les cartes à venir sont en bonne santé et exempts du virus mortel.

Ngannou dit que son test a eu lieu il y a environ une semaine et qu’il a été facilité par un médecin par le biais de l’UFC.

Malgré la pandémie croissante qui balayait le monde, Ngannou avait précédemment déclaré à MMA Fighting qu’il était toujours prêt à se battre tout en étant convaincu que l’UFC ferait le bien aux athlètes en matière de santé et de bien-être.

La même chose peut être dite maintenant après que Ngannou a été testé pour COVID-19 et qu’il est prêt à participer dès que l’UFC lui donnera une date et un lieu pour se battre.

“Non, je veux dire que je ne serai pas inquiet car encore une fois, je ne veux pas dire que COVID-19 n’est rien, je ne veux pas dire que ce n’est pas mauvais mais techniquement je pense que c’est une grippe que nous avons tous le temps », a déclaré Ngannou. «Le seul problème, c’est qu’il est très contagieux et qu’il peut se propager très rapidement. Non, je ne m’en inquiéterais pas. Parce que même après le test, je n’étais pas très inquiet, comme quoi que ce soit, ça ira.

«Je pense que la chose en ce moment est la panique. Cette chose a causé plus de panique que la vraie douleur elle-même. Nous paniquons. Parfois, on y pense. J’ai vu des gens qui ont un cancer, je suis allé à l’hôpital pour voir un ami qui était à l’hôpital pour la chimio et il était sur le point d’avoir la chimio et il avait peur du coronavirus. »

Bien que rien n’ait été gravé dans le marbre pour son retour à l’action, Ngannou a ajouté qu’il restait une possibilité qu’il puisse se battre sur la prochaine carte UFC 249, qui est titrée par le champion léger Khabib Nurmagomedov affrontant Tony Ferguson.

“Il y a une chance que je puisse me battre sur cette carte”, a déclaré Ngannou. «Mais vous savez qu’ils doivent tout régler. Pour l’instant, il semble qu’ils aient un emplacement, mais ils doivent encore vérifier et voir comment ils peuvent gérer cet événement en toute sécurité pour les gens. Parce que d’abord, ils ne s’attendent pas seulement à ce que des gens se battent. Ils essaient aussi de faire des choses pour se soucier de notre santé. “

En ce qui concerne les opposants, Ngannou pense qu’il ferait toujours face à Rozenstruik et il est dans l’hypothèse que la perspective des poids lourds invaincus a également été testée pour COVID-19.

“Je pense que c’est toujours le même adversaire”, a déclaré Ngannou. «Je suppose qu’il a également été testé. S’il va bien, oui, je pense que c’est toujours le plan. »

Plus tôt cette semaine, White a déclaré que la promotion prévoyait toujours d’avancer avec l’ensemble de la carte UFC 249, y compris tous les combats préliminaires. On ne sait pas encore si des combats supplémentaires pourraient être ajoutés après que trois événements ont finalement été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.