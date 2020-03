Francis Ngannou subit un examen de coronavirus, dit qu’il pourrait voir une action sur undercard UFC 249

Le président de UFC, Dana White, se soucie de ses combattants et met la sécurité au premier plan pendant la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi chaque combattant de l’organisation subit des examens préventifs.

Mais apparemment, à ceux qui peuvent gagner de l’argent.

Par exemple, le poids de la paille et du vétéran UFC, Randa Markos retour de UFC Brasilia et n’a pas été examinée, même si elle a voyagé à l’étranger et est rentrée à la maison “Sans se sentir bien.”

Cependant, Francis Ngannou, qui est le favori des poids lourds, devrait avoir son combat sur ses pieds. Ensuite, “Le prédateur”, a déjà réussi un examen.

“Ils m’ont testé, ils m’ont testé pour COVID-19, donc je suppose qu’ils ont testé d’autres combattants, ce qui est positif, et cela vous fait vous sentir un peu plus en sécurité d’être avec ces gens”, il a dit Ngannou à Radio de soumission. “C’était l’UFC. C’était le médecin, mais par l’UFC. Il n’était pas très inquiet. Cela a provoqué plus de panique que la douleur elle-même. Nous paniquons juste. “

L’organisation a dû reporter trois de ses événements en mars après que des restrictions ont été imposées aux événements à large audience. Pour le moment, on ne sait pas quand UFC aura de nouvelles dates ce 2020 pour spécifier les combats déjà programmés.

“Il est possible qu’il se batte sur la carte UFC 249, mais ils doivent tout résoudre.”dit Ngannou “Pour l’instant, on dirait qu’ils ont une place, mais ils doivent revérifier et voir comment ils peuvent gérer cet événement en toute sécurité pour les gens.”

UFC 249 Il est prévu le 18 avril à un lieu et à une date qui seront annoncés.