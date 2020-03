Francis Ngannou vient à la défense de Jones: “Les gens ne devraient pas jeter des pierres comme nous sommes tous parfaits”

Avec autant de temps supplémentaire pour tuer, la communauté de combat a répondu en force plus tôt cette semaine lorsque la nouvelle a révélé que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, avait été arrêté pour DWI.

Compte tenu des antécédents turbulents de Jones, non seulement en matière d’application de la loi, mais aussi de tests de dépistage des drogues à l’UFC, la plupart des combattants n’ont pas pris l’amabilité du champion à abuser de sa propre déclaration de quarantaine COVID-19 en faveur de Recuerdo et d’un trajet rapide.

D’autres combattants, cependant, ont apporté un certain soutien au roi régnant livre pour livre. Premièrement, la championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, a tenté de combattre les fans via les réseaux sociaux pour leur faire savoir que Jones était une championne “gentille et noble” (Dillon Danis a finalement étouffé ces mots aimables dans l’œuf). Ensuite, Chael Sonnen a offert son soutien à Jones après avoir examiné les images de la caméra corporelle et vu que le combattant de l’UFC avait peut-être été «humilié» par les officiers qui les arrêtaient.

Maintenant, le concurrent des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, utilise les médias sociaux pour envoyer un message à «Bones» pendant cette période difficile. Ngannou, qui a fait pression pour combattre Jones au poids lourd dans le passé, a souhaité au champion le meilleur dans sa route vers la rédemption.

C’est drôle de s’asseoir et de voir comment les gens deviennent fous de Jon Jones. De toute évidence, il doit rassembler ses conneries. Je ne le défends pas mais les gens ne devraient pas jeter des pierres comme nous sommes tous parfaits. J’espère que ce gars reviendra là où il doit être – divertir le monde.

“C’est drôle de s’asseoir et de voir comment les gens deviennent fous de Jon Jones”, a écrit Ngannou via Twitter. «Évidemment, il doit rassembler ses conneries. Je ne le défends pas mais les gens ne devraient pas jeter des pierres comme nous sommes tous parfaits. J’espère que ce gars reviendra là où il doit être – divertir le monde. »

À ce stade, nous voulons tous que Jones nettoie son acte et fasse un effort honnête en dehors de la cage. Mais si le champion de l’UFC continue de bousiller quand on lui donne les deuxième et troisième chances de prouver qu’il est un homme changé, alors la patience de tout le monde diminuera.

Cela semble être le cas cette fois-ci, alors que Jones a été le plus critiqué lorsque son arrestation pour CFA a été rendue publique. Shevchenko, Sonnen et maintenant Ngannou semblent être dans une ligue à part.