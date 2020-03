Francisco Trinaldo attend «un combat de muay thai avec des gants de MMA» contre John Makdessi

BRASILIA, Brésil – Francisco Trinaldo promet de ne pas décevoir sa famille et ses amis lorsqu’il entre dans l’Octogone pour la 16e fois en sol brésilien contre John Makdessi dans sa ville natale de Brasilia, samedi soir.

“Massaranduba” est né dans une petite ville appelée Amarante en 1978, mais il a fait de Brasilia sa maison. C’est là qu’il a lancé sa carrière de MMA en 2006, enregistrant un record de 10-1 avant d’être membre de la saison inaugurale de «The Ultimate Fighter Brazil» en 2012.

Huit ans se sont écoulés et Trinaldo est considéré comme le «vieux» de son équipe, Evolução Thai. Il reste l’un des seuls combattants de cette saison qui est toujours sur la liste de l’UFC. Il faisait partie des précédents voyages de la promotion à Brasilia, battant Leandro Silva et Paul Felder au Nilson Nelson Gymnasium. Cette fois, le poids léger canadien John Makdessi sera celui de l’autre côté de la cage.

“J’aimerai toujours tous les combats qu’ils mettent devant moi”, a déclaré Trinaldo à MMA Fighting. «C’est toujours un bon combat. C’est aussi un attaquant et j’aime ça, donc c’est une excellente nouvelle pour les fans. Deux grévistes. Je veux faire ce que j’aime le plus, c’est se bagarrer. Je vais échanger des mains avec ce gars le 14 mars. “

Makdessi n’a combattu qu’une fois par an depuis 2017, marquant des victoires décisives contre Abel Trujillo, Ross Pearson et Jesus Pinedo. Sept ans que son aîné, “Massaranduba”, prédit un combat saisissant qui se terminera finalement par un KO, promettant de compenser sa victoire serrée sur Bobby Green en novembre.

“Il va essayer de le garder sur les pieds et sur le comptoir, ce qui est son style”, a déclaré Trinaldo. “Je ferai ce que je fais le mieux, qui est de faire pression et de lancer des mains, des coups de pied, des genoux. Un combat de Muay Thai avec des gants MMA.

«J’irai pour le KO à tout moment. Bobby Green, je suis devenu nerveux au début de ce combat et je l’ai abattu, et j’ai dépensé trop d’énergie au premier tour. Mais je suis sûr que ce sera différent maintenant. Je serai plus concentré. Je me bats à la maison, non? Je me battrai avec ce gars pour de vrai et je ferai un show que les fans veulent, une bagarre.

«Je promets de ne laisser personne tomber. Ça va être très dur de me battre là-dedans. Je ne les laisserai pas tomber. J’ai faim de me battre, mec. “

À 41 ans, rebondissant entre victoires et défaites depuis la fin d’une séquence de sept matchs avec la permission de Kevin Lee en 2017, Trinaldo voit samedi comme un tournant dans sa carrière.

“Je vais montrer à tout le monde que j’ai encore beaucoup de choses en moi, et Brasilia sera le début d’une nouvelle course”, a déclaré Trinaldo. «J’y vais pour le KO. Je serai concentré tout le temps. Je sais qu’il n’est pas idiot, je sais qu’il est un attaquant, un combattant debout, mais je vais casser son jeu tout de suite. “