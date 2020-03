Francisco Trinaldo veut combattre Kevin Lee, mais peut-être pas de chance

Francisco Trinaldo a battu John Makdessi avec une décision unanime samedi d’ouvrir la carte principale à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil.

Jetez un coup d’œil à l’intérieur du combat avec Trinaldo, qui a appelé Kevin Lee – mais avant que Lee ne s’incline contre Charles Oliveira dans le tournoi principal et a déclaré qu’il pourrait prendre une pause pendant longtemps.

Résultat: Francisco Trinaldo bat. John Makdessi par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Trinaldo (25-7 MMA, 15-6 UFC), Makdessi (17-7 MMA, 10-7 UFC)

Statistique clé: Trinaldo, qui a maintenant des victoires consécutives pour sa première séquence de victoires depuis 2016.

Trinaldo sur le moment clé du combat

«Je m’attendais à ce que John Makdessi soit plus agressif. Je pensais qu’il allait aller de l’avant, mais il ne l’a pas fait. En raison de mon dernier résultat, que je suis sûr d’avoir gagné, je savais que je devais venir avec plus de désir de terminer le plus rapidement possible. Je ne l’ai pas fait, mais j’ai dominé du début à la fin. »

Trinaldo sur les combats dans une arène emptry

«J’ai beaucoup d’histoires à raconter. En plus d’être l’un des athlètes avec le plus de combats au Brésil, j’ai maintenant eu l’opportunité de me battre dans un événement sans fans. C’était vraiment cool – j’avais l’impression de me battre dans une salle de gym fermée. »

Trinaldo sur ce qu’il veut ensuite

«Je veux me battre avec les meilleurs athlètes de la (division). J’adorerais affronter Kevin Lee et pouvoir le vaincre. »

.