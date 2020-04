Frank Mir dit qu’il est un agent libre, il est prêt à continuer dans Bellator MMA

L’ancien champion poids lourd de UFC Frank Mir est issu d’une phase irrégulière du Bellator MMA, où il a remporté l’un des trois combats.

Mir Il dit qu’il est maintenant un agent libre et aimerait se battre encore une fois dans l’organisation pour honorer le dernier combat de son contrat.

“En gros, j’ai eu une bonne conversation avec Scott Coker.”il a dit dans Combats de cabine téléphonique. “Je vais me battre avec eux, juste parce qu’il y a un combat dans mon contrat. Il était facile d’en parler à Scott: sa société a fermé ses portes, il n’a même pas quitté sa maison depuis trois semaines, donc une fois qu’ils commenceront, il y aura un arriéré de combats car ils ont tellement de combattants dans leur organisation. Alors maintenant, je suis fondamentalement, pas fondamentalement, un agent libre. Bien que je me batte toujours pour Bellator, je ne suis lié à aucun contrat avec qui que ce soit en ce moment. Je peux donc tester le marché libre et voir qui offre en premier. “

L’ancien champion de UFC Il n’a pas révélé avec quelles organisations il avait eu des conversations en ce moment.

Un endroit où Mir voudrait se battre, ce serait en Japon.

“Cela a toujours été un rêve pour moi de combattre au Japon”, dit-il. “Je me souviens avoir vu le vieux Pride FC et RIZIN avoir l’air d’avoir une carte en août. Je suis donc prêt à aller n’importe où maintenant que je peux commencer à parler à d’autres entreprises et voir où aller, ce qui serait formidable de commenter, car avant j’étais exclusif à Bellator MMA, je le faisais et je voudrais commenter l’UFC. Alors peut-être qu’une porte s’ouvrira pour commenter à nouveau les événements de l’UFC et aussi pour d’autres organisations. ».

Près de deux décennies se sont écoulées depuis Mir vu l’action à l’extérieur UFC y Bellator MMA, son dernier combat en dehors d’une grande organisation était en IFC Warriors Challenge 15 il 2001.