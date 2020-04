Frank Mir révèle qu’il est maintenant un agent libre, prêt à retourner à l’UFC en tant que commentateur couleur

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Frank Mir, est à nouveau joueur autonome.

Le vétéran de 40 ans, qui participe au Bellator MMA depuis 2018, a révélé que les conditions de son contrat avec la promotion appartenant à Viacom avaient pris fin le 1er avril. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, Bellator n’a manifestement pas pu pour obtenir un combat Mir.

Cela dit, Mir a parlé au président de Bellator, Scott Coker, de la situation unique et de la façon dont il aimerait donner à la promotion un combat de plus tout en recherchant d’autres options.

“Fondamentalement, j’ai eu une bonne conversation avec Scott Coker”, a déclaré Mir sur son podcast Phone Booth Fighting. «Je vais encore me battre avec eux, juste parce qu’il reste encore un combat sur mon contrat de combat. Mais à cause de mon contrat d’avril à venir et Scott a été très facile d’en parler – la fermeture de leur entreprise, il n’a même pas quitté sa maison depuis trois semaines. Donc, une fois que nous aurons commencé, il y aura un arriéré de combats car ils ont tellement de combattants sur leur liste.

“Alors maintenant, je suis fondamentalement – pas fondamentalement – je suis un agent libre. Même si je continuerais à me battre pour Bellator, je ne suis redevable d’aucun contrat avec qui que ce soit maintenant. Je peux donc essayer le marché libre et voir celui qui ouvre le combat en premier. »

Mir est allé juste 1-4 dans ses cinq derniers combats avec trois de ces quatre défaites par KO ou TKO. Plus récemment, Mir a remporté une victoire unanime sur son compatriote vétéran de l’UFC, Roy Nelson, en octobre 2019.

Depuis ce temps, Mir n’avait pas réservé un autre combat et Bellator a déjà reporté toutes leurs émissions à venir en mai en raison de l’épidémie de COVID-19.

Maintenant, Mir a hâte de se battre à nouveau tout en envisageant la possibilité de retourner dans son ancien terrain de jeu à l’UFC en tant que commentateur couleur.

“J’ai toujours rêvé de combattre au Japon”, a déclaré Mir. “Je me souviens avoir regardé le vieux PRIDE dans la journée et RIZIN, on dirait qu’ils ont une carte à venir en août. Alors maintenant, je suis réellement ouvert à l’endroit où je peux commencer à parler à d’autres entreprises et voir où aller, ce qui est excellent pour les commentaires.

«Parce qu’avant d’être un combattant exclusif pour Bellator, je me suis contenté de commenter pour l’UFC. Maintenant, cela ouvrira peut-être cette avenue où je pourrai recommencer à commenter les combats de l’UFC et d’autres organisations. »

Mir avait auparavant appelé à se battre pour l’ancien frère de l’UFC au World Extreme Cagefighting (WEC) et il a également effectué un travail d’analyste.

Bien qu’il envisage toujours de se battre à nouveau, Mir semble évidemment intéressé à explorer ses options pour revenir à davantage de travaux de diffusion. Maintenant qu’il est un agent libre, Mir est clair pour signer et travailler avec celui qu’il choisit.