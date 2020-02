Frank Mir veut un match revanche contre Fedor Emelianenko et le chant du cygne de l’UFC

LAS VEGAS – Frank Mir a 40 ans, mais il n’a pas encore fini de se battre. En effet, il dit qu’il a des plans pour son prochain combat et pour le dernier chapitre de sa carrière.

Mir (19-13 MMA, 1-2 BMMA) est de retour à l’entraînement après avoir subi un traitement aux cellules souches à Medellin, en Colombie, en décembre et travaille pour se remettre en forme avant un retour.

S’adressant à MMA Junkie, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC a révélé que le temps presse son contrat avec Bellator, et il aimerait obtenir un combat de plus avant d’envisager son prochain mouvement.

«J’ai parlé à (Mike Bell, cadre supérieur de Bellator) et j’essaie de trouver une date», a-t-il expliqué. “Contractuellement, je suis prêt pour le 1er avril, mais je ne sais pas s’ils le recevront d’ici là, alors je vais juste travailler quelque chose pour essayer de le prolonger d’une manière ou d’une autre.”

Mais cela ne signifie pas que Mir a l’intention de rester un combattant Bellator pendant l’été et au-delà. Il a révélé qu’il était prêt à présenter toutes les offres avant ce qui pourrait être le dernier gros contrat de combat de sa carrière.

“Je pense que Bellator est une excellente entreprise et tout ça, mais j’aimerais me battre plus souvent”, a-t-il admis. «Honnêtement, aussi, juste parce que ma fille se lance dans tout maintenant et fait du MMA, quand ce contrat sera en place, je regarderai mes options.

La valeur du nom de Mir en tant qu’ancien champion des poids lourds de l’UFC devrait garantir des offres intéressantes le moment venu, mais il a dit qu’il n’aimerait rien de mieux que de terminer sa carrière avec l’organisation qui a vu ses meilleures années comme combattant maintenant que l’anti Le programme de dopage géré par l’Agence américaine antidopage est une meilleure compréhension du problème des métabolites qui, selon lui, l’a forcé à quitter l’UFC.

“Le PFL est définitivement quelque chose de super intéressant, mais dans la réalité aussi, avant que tout soit dit et fait, je vais prendre ma retraite avec l’UFC”, a déclaré Mir. «Surtout que l’USADA est plus réaliste avec le problème des métabolites. Ce qu’ils ont fait avec Jon (Jones) est vraiment arrivé là où je peux retourner, car c’était ma plainte avant. Juste comment Jon ne savait pas comment il continuait à être positif pour les métabolites, quand ils testaient (moi), je ne savais pas comment j’allais tester. Si vous ne savez pas comment vous l’avez fait, comment vais-je éviter que cela se produise la prochaine fois? Et, comme je ne suis pas Jon Jones, je pourrais subir une suspension de quatre ans pour un test positif supplémentaire. C’était ma principale raison de quitter l’UFC pour commencer. Alors maintenant, c’est réglé, et l’USADA n’est pas de tels nazis, et ils se rendent compte qu’évidemment, il y a plus que ce qui est en surface, je peux y retourner. “

Mais avant que Mir ne puisse réfléchir à ses options potentielles, il a encore la possibilité de serrer un combat de plus avant l’expiration de son accord avec Bellator. Un homme qu’il aimerait affronter à nouveau est l’un des derniers hommes à l’avoir vaincu, Fedor Emelianenko.

“Le dernier empereur” (39-6 MMA, 3-2 BMMA) a battu Mir par KO au premier tour au Bellator 198 en avril 2018, mais Mir a déclaré que ce résultat était un coup de chance et a déclaré qu’Emelianenko le savait aussi.

“J’adorerais certainement un match revanche avec Fedor”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’il se rend compte que le dernier combat a été un coup de chance en sa faveur. Il est touché, il tombe et je frappe plus fort que Bader, donc si je le touche… et puis je suis devenu trop zélé dans mon premier combat après deux ans, (et) il m’a rattrapé. Vous savez, hé, c’est un combattant explosif, mais c’est un canon en verre. Il ne peut pas tirer. Je jouerais donc prudemment, je ne m’exposerais pas et je continuerais à lancer des coups, et si quelqu’un atterrit, il s’endormira. C’est vraiment un combat que je voudrais reprendre. Je serais ravi d’avoir la possibilité de montrer que ce que je dis est correct. “

