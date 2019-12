Frankie Edgar contre Cory Sandhagen annulé

Après tout, Cory Sandhagen ne combattra pas à l'UFC sur ESPN + 24.

Sandhagen (12-1 MMA, 5-0 UFC), un concurrent des poids coq de l'UFC, a été le coupable lorsque l'adversaire initialement prévu, Frankie Edgar, a été retiré de la carte et réservé pour l'UFC samedi dernier sur ESPN + 23.

Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC) était un remplaçant pour l'ancien challenger du titre des poids plumes UFC Brian Ortega, prenant un combat pour le main event à court préavis contre Chan Sung Jung. Bien qu'Edgar ait accepté, la promotion lui a laissé la porte ouverte pour qu'il puisse encore participer à l'UFC sur ESPN + 24 un mois plus tard – jusqu'à maintenant.

Edgar, l'ancien champion des poids légers de l'UFC, a été éliminé par "The Korean Zombie" avec des grèves au premier tour, et les dommages causés par la perte l'ont par la suite forcé à quitter l'UFC sur ESPN + 24. Une personne connaissant la situation a confirmé à MMA Junkie qu'Edgar est sorti et que Sandhagen n'obtiendra pas de remplaçant. La personne a demandé à rester anonyme, car la promotion n'a pas fait d'annonce officielle.

L'ADN MMA a été le premier à annoncer la nouvelle.

Sandhagen, 27 ans, était l'une des étoiles montantes de 2019 à 135 livres. Le Coloradan est allé 3-0 sur l'année, battant Mario Bautista, John Lineker et Raphael Assuncao.

L'UFC sur ESPN + 24 a lieu le 25 janvier au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord. La carte est diffusée sur ESPN +.

Avec le changement, la gamme UFC actuelle sur ESPN + 24 comprend:

Curtis Blaydes contre Junior Dos Santos

Michael Chiesa contre Rafael dos Anjos

Tony Gravely contre Brett Johns

Hannah Cifers contre Angela Hill

Jordan Espinosa contre Alex Perez

Lina Lansberg contre Sara McMann

Justine Kish contre Lucie Pudilova

Arnold Allen contre Josh Emmett

Bevon Lewis contre Dequan Townsend

Jamahal Hill contre Darko Stosic

Felipe Colares contre Montel Jackson

Herbert Burns contre Nate Landwehr

. (tagsToTranslate) news (t) ufc (t) rupture (t) cory sandhagen (t) frankie edgar (t) ufc sur espn + 24