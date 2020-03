Frankie Edgar envisage ses débuts en poids coq en juin contre un adversaire «effrayant»

L’ancien champion des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Frankie Edgar, est tombé dans la division poids plume il y a plusieurs années, mais n’a pas réussi à capturer la couronne de 145 livres et a depuis glissé au n ° 6 du classement des divisions.

C’est pourquoi “The Answer ‘va réduire le poids coq, une catégorie de poids plus adaptée à son cadre de 5’6” contre un adversaire “effrayant” en juin, qui espère le faire entrer dans la course au titre de champion plus tôt, plutôt que plus tard.

“Je vais évidemment me battre à 135 comme je l’avais prévu à l’origine et essayer d’y entrer en juin”, a déclaré Edgar au MMA Junkie. “Ce pourrait être la nouvelle division chaude en ce moment et je peux m’y insérer et obtenir plus de motivation, je suppose – des objectifs, des gars qui sont effrayants à préparer.”

Edgar (23-8-1) devait faire ses débuts en poids coq contre Cory Sandhagen à l’UFC Raleigh en janvier; cependant, un appel d’urgence des entremetteurs de promotion l’a plutôt placé dans le tournoi principal de l’UFC Busan contre Chan Sung Jung.

Ce combat s’est terminé par un désastre et a rappelé pourquoi Edgar changeait les classes de poids en premier lieu. Aucun mot sur qui “The Answer” cherchera à se battre, mais vous pouvez voir ce qui se passe dans le Top 5 des poids coq en cliquant ici.