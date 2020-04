Frankie Edgar intéressé à combattre Aljamain Sterling

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Frankie Edgar, a déclaré qu’il souhaitait combattre Aljamain Sterling à ses débuts en poids coq.

Edgar était censé combattre Cory Sandhagen à l’UFC Raleigh en janvier dans ce qui était censé être son premier combat à 135 livres. Mais Edgar a été retiré de la carte et a plutôt combattu Chan Sung Jung à l’UFC Busan au poids plume, où il a subi une méchante perte de KO contre The Korean Zombie. Le combat avec Sandhagen a ensuite été anéanti et Edgar n’a pas encore fait ses débuts officiels en poids coq.

S’adressant à John Morgan de MMAjunkie.com, Edgar a admis que le plan était toujours de passer au poids coq, et il a dit qu’il était intéressé par une lutte contre le sterling le mieux classé si leurs échéances concordaient. Edgar était à l’origine lié à une lutte contre Sterling lors de l’UFC 244 en novembre dernier, mais cela ne s’est pas produit. Cela pourrait peut-être plus tard cette année.

“Aljamain a dit que personne ne voulait se battre contre lui ou cela et cela. C’est le type que nous devions combattre sur cette dernière carte en novembre. C’était une possibilité et cela ne s’est jamais réalisé. Je pense qu’il a dû être opéré. Donc, cela aurait du sens pour moi – revenez combattre Aljamain en juin. Je ne sais pas quels sont ses plans ou ce qu’il a prévu, mais je pense que quelqu’un de ce genre serait idéal », a déclaré Edgar.

Sterling serait un adversaire idéal pour Edgar dans ses débuts en poids coq. Bien que ce soit un match difficile pour l’ancien champion des poids légers sur papier contre un combattant plus jeune, ce serait toujours un combat contre l’un des combattants les plus classés à 135 livres, ce que Edgar veut. Si Edgar devait se débrouiller avec Sterling, il pourrait tout de suite sauter dans la course au titre dans la division des poids coq UFC.

Êtes-vous intéressé à voir Frankie Edgar combattre Aljamain Sterling ensuite?