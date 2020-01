Frankie Edgar a été terminé au premier tour par The Korean Zombie dans son dernier combat. Mais nous ne pouvons que l’applaudir. Parce qu’il a accepté de le faire peu de temps à l’avance, un mois plus tôt qu’il ne prévoyait de se battre à nouveau. Et quand il se préparait à concourir dans le poids coq contre Cory Sandhagen.

Frankie Edgar prévoit-il de quitter l’UFC en 2020?

Il est maintenant dans une séquence de défaites de deux matchs et n’a toujours pas de nouveau combat. On ne sait pas non plus dans quelle division ce sera. La seule chose connue, comme il l’a récemment confirmé dans L’expérience Joe Rogan, il ne reste plus un combat dans son contrat actuel avec l’UFC. Un combat qui se jouera en 2020.

Que ferez-vous ensuite? Voyons ce que Edgar a commenté.

«En février, cela fera 13 ans que je suis à l’UFC. Règles d’argent. Mais honnêtement, si j’y pense, Où voudrais-je terminer ma carrière? Je veux que ce soit en UFC. Quand je suis arrivé à l’UFC, j’avais 5-0. J’ai pratiquement grandi ici. Ce serait formidable de terminer ma carrière ici, mais tout doit avoir un sens“.

Le combattant vétéran laisse, pour l’instant, la porte ouverte à la possibilité que votre carrière dans votre entreprise actuelle ne se termine pas. Mais si nous devions parier, nous dirions oui. Cependant, nous devrons voir ce qui se passera après son prochain combat, qui, nous le comprenons, sera plus ou moins proche de l’été.