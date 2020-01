Frankie Edgar révèle qu’il ne reste plus qu’un combat sur son contrat actuel avec l’UFC

Le vétéran de l’UFC et ancien champion Frankie Edgar a révélé qu’il ne lui restait plus qu’un combat sur son contrat actuel avec l’UFC.

Edgar, que beaucoup considèrent comme une légende dans le monde des arts martiaux mixtes, vient de subir des pertes consécutives aux mains de Max Holloway et Chan Sung Jung AKA The Korean Zombie. On s’attendait à ce qu’il passe au poids coq pour faire face à Cory Sandhagen, mais les blessures qu’il a subies contre The Korean Zombie ont assuré que cela n’allait pas se produire.

Lors d’une récente apparition sur l’expérience Joe Rogan, Edgar a fourni aux fans une mise à jour concernant son statut actuel avec le championnat de combat ultime.

«Je dis toujours que j’ai trois règles: tant que je l’apprécie, tant que je suis compétitif – je ne veux pas perdre des combats contre des gars, je pense que je devrais être capable de battre – et aussi longtemps que mon corps résiste », a déclaré Edgar.

«En fait, il ne me reste plus qu’un combat sur mon contrat. Cela fait 13 ans que je suis dans l’UFC en février », a ajouté Edgar.

“L’argent parle”, a-t-il dit. “Mais honnêtement, si je suis honnête, où veux-je finir ma carrière? Je veux finir à l’UFC. Je suis entré dans l’UFC (at) 5-0 et j’ai grandi ici. Ce serait bien de terminer, mais tout doit avoir un sens. “

“Je ne pense pas que je serai le plus gros gars à 135 ans, mais je serai certainement beaucoup plus comparable aux autres”, a conclu Edgar.

Edgar est bien conscient des risques associés au fait de continuer à se battre au-delà de son apogée, et compte tenu de ce qu’il a déjà accompli, vous penseriez qu’il serait heureux de simplement partir au coucher du soleil. Hélas, son désir et sa passion pour le sport lui permettent de continuer – et il sera intéressant de voir combien de vagues il peut faire dans une nouvelle division plus légère.

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Frankie Edgar?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.