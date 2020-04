Frankie Edgar soutient le tir au titre de Dominick Cruz et vise «Funk Master» pour son retour en juin

Frankie Edgar a peut-être manqué l’occasion de défier Henry Cejudo pour le titre incontesté des poids coqs de l’UFC le mois prochain, mais “The Answer” ne se bat pas dessus.

Edgar pense que les choses se sont peut-être mieux déroulées. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui et tous les autres prétendants aux poids coq en lice pour leurs propres coups de titre respectifs, peut-être que le timing n’était pas juste.

Au lieu de cela, l’ancien champion des poids coq UFC Dominick Cruz obtiendra le feu vert contre Cejudo le mois prochain sur la méga-carte proposée par l’UFC le 9 mai. arrêtez-vous à cela.

“Je ne suis pas trop inquiet, vraiment”, a déclaré Edgar au MMA Junkie. «J’ai jeté mon nom dedans. Je n’ai vraiment pas pu m’entraîner beaucoup parce que ça se passe, donc c’est probablement pour le mieux que ça ne s’est pas passé comme ça.

“Dominick Cruz, il a beaucoup fait. Il est probablement le poids coq le plus dominant à ce jour dans l’UFC. Ce qu’il a fait dans sa carrière, je ne vois aucun problème à ce qu’il obtienne un coup de titre. Je sais que d’autres gars souhaiteraient probablement que ce soit eux, mais dans les circonstances, je me demande combien de personnes prendraient vraiment ce combat de toute façon. »

Edgar n’est pas le premier combattant à avoir cette perspective sur le titre improbable de Cruz. Rappelez-vous, “Dominator” n’a pas gagné un combat UFC depuis 2016. Il a été mis à l’écart au cours des trois dernières années en raison de multiples blessures, mais reste l’un des meilleurs combattants de 135 livres de tous les temps.

En dépit d’être passé pour Cruz, Edgar ne regrette pas d’avoir jeté son nom dans le mix pour le combat pour le titre à court terme.

“Chaque fois qu’il y a un combat pour le titre sur la ligne, vous devez vous mettre là-bas, et c’est ce que j’ai fait”, a déclaré Edgar. «Je ne savais pas à quel point c’était réaliste d’obtenir cela et ainsi de suite. Henry aime s’asseoir là et jouer à des jeux et faire tout ça; Je ne suis pas ce type. J’ai dit ce que j’avais à dire pour mettre mon nom dans le mélange, mais je ne vais pas m’asseoir là et avoir une bataille sur Twitter avec ce gars.

«Je peux aussi jouer un peu au jeu, mais je ne vais pas rester et faire des allers-retours. Je peux le gifler en personne ou quelque chose de plus. “

On s’attendait à ce qu’Edgar, 38 ans, fasse ses débuts en poids coq en janvier dernier dans un affrontement avec le concurrent en hausse Cory Sandhagen. Mais après qu’un Brian Ortega blessé ait été retiré de son affrontement avec les plumes avec le “Zombie coréen” Chan Sung Jung à l’UFC Busan en décembre, Edgar est intervenu à court préavis. Il a fini par perdre contre “Korean Zombie” via le premier tour TKO (voir ICI).

Avec tous ces combats à court terme derrière lui, Edgar cherche maintenant à faire sa dette attendue de poids coq en juin. Edgar ferait probablement face à quiconque UFC se serait jeté sur son chemin, mais l’ancien champion préférerait défier le concurrent en plein essor Aljamain Sterling lors de son premier affrontement divisionnaire.

“Aljamain a dit que personne ne voulait se battre contre lui ou contre”, a déclaré Edgar. “C’est le type que nous devions combattre sur cette dernière carte en novembre. C’était une possibilité et cela ne s’est jamais réalisé. Je pense qu’il a dû être opéré. Donc, cela aurait du sens pour moi – revenez combattre Aljamain en juin. Je ne sais pas quels sont ses plans ou ce qu’il a prévu, mais je pense que quelqu’un de ce genre serait idéal. “

Que dites-vous, Maniacs? Est-ce qu’Edgar vs Sterling a du sens? Sinon, qui Edgar devrait-il combattre lors de ses débuts en poids coq?

Écoutons ça!