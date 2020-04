Frankie Edgar veut se mettre le pied dans le cul d’Henry Cejudo à l’UFC 250

Actuellement, Jose Aldo est toujours l’homme prêt à affronter l’actuel champion des poids coqs du Ultimate Fighting Championship (UFC), Henry Cejudo, lors du prochain événement de paiement à la carte (PPV) de l’UFC 250 le 9 mai. Sao Paulo, Brésil, mais en raison de COVID-19, il sera probablement transféré au Tachi Palace Resort Casino en Californie ou à l’île de combat de Dana White.

Mais si le kamikaze brésilien ne peut pas sortir du Brésil, il a quelques personnes prêtes à le remplacer.

Après que Dominick Cruz ait jeté son nom dans le chapeau pour remplir et faire face à «The Messenger», l’ancien champion des poids légers, Frankie Edgar, fait maintenant la même chose. “La réponse” a été diffusée sur les réseaux sociaux pour appeler Cejudo, mais il ne se pliera pas de si tôt.

“Hé Henry Cejudo, si Aldo ne peut pas se rendre au spectacle, tu sais que je joue.” Je ne plie pas les genoux, mais je pourrais mettre mon pied dans ton cul », a écrit Edgar sur Twitter. Pas du genre à laisser un défi ignoré, Cejudo a riposté.

«Eh bien, eh bien, regardez qui nous avons ici! Frankie «La mauvaise réponse» Edgar. Le seul pied qui monte dans le cul de quelqu’un est mon pied dans le vôtre », a déclaré l’ancien champion. «Vous avez vu ce que j’ai fait à votre partenaire d’entraînement, vous pourriez être à côté de Bend The Knee to King Triple C! Vous avez la concurrence Dominick Cruz. “

En effet, “Triple C” a éliminé le partenaire d’entraînement d’Edgar, Marlon Moraes, à l’UFC 238 pour réclamer le titre vacant de 135 livres il y a presque un an, ce qui était la dernière fois qu’Henry est entré dans l’Octogone. Depuis lors, il a été dépouillé de son titre de poids mouche après avoir subi une opération à l’épaule.

Si Aldo devait être forcé de se retirer, qui préféreriez-vous voir intervenir pour combler le vide: Cruz ou Edgar?