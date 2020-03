Frankie Edgar vise le retour de l’UFC contre les poids coqs les mieux classés

LAS VEGAS – Frankie Edgar a toujours l’intention de descendre à 135 livres.

Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC) a retardé ses débuts en poids coq quand il est intervenu à court préavis pour affronter Chan Sung Jung dans un combat poids plume en décembre dernier.

Il a été arrêté au premier tour pour sa troisième défaite lors de ses quatre derniers combats. Edgar était censé combattre Cory Sandhagen en janvier, et en raison des dommages qu’il a subis contre Jung, il n’a pas été en mesure de faire un revirement rapide.

La modification de la réservation de Sandhagen pourrait être une possibilité, mais Edgar ne tient pas spécifiquement à ce combat. Il veut juste affronter un adversaire classé.

“Je n’ai aucune idée (qui sera le prochain), honnêtement”, a déclaré Edgar au MMA Junkie samedi dernier lors d’une journée médiatique pour Dominance MMA à Las Vegas. “Je suis avec n’importe qui dans le top cinq (ou) 10, donc quoi qu’ils viennent. Je ne suis pas vraiment du genre à choisir des gars à moins qu’ils ne soient les champions. “

Ancien champion de l’UFC à 155 livres, Edgar n’a pas réussi à remporter le titre poids plume à trois reprises. Maintenant, il participera à sa troisième catégorie de poids et espère retourner à l’action d’ici l’été.

“Je vais évidemment me battre à 135 comme je l’avais prévu à l’origine et essayer d’y entrer en juin”, a déclaré Edgar. “Je pense que (mon manager) Ali (Abdelaziz) va probablement commencer à parler bientôt à certains adversaires avec l’UFC.”

La division des poids coq est aussi compétitive que jamais avec de nouvelles perspectives comme Sandhagen, Petr Yan et Aljamain Sterling – de nouveaux visages qu’Edgar a hâte de se mesurer.

“C’est excitant”, a déclaré Edgar. “Ce pourrait être la nouvelle division chaude en ce moment et je peux m’y insérer et obtenir plus de motivation, je suppose – des objectifs, des gars qui sont effrayants à préparer.”

