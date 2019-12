Frankie Edgar vs coréen Zombie staredown vidéo de UFC Busan peser ins

Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment clôturé son événement officiel de pesée pour le prochain UFC Fight Night 165: «Edgar vs Korean Zombie», un événement d'arts martiaux mixtes (MMA) sur ESPN +, prévu pour demain (samedi 21 décembre). 2019) à l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Obtenez les résultats complets de la pesée UFC Busan et la vidéo ici.

À l'origine surmontée par Brian Ortega contre Chan Sung Jung, la promotion livrera désormais Frankie Edgar à "The Korean Zombie" car Ortega a été abattu par une blessure et forcé de se retirer, ce qui signifie que "The Answer" est peu susceptible d'affronter Cory Sandhagen à l'UFC Raleigh en janvier.

Les puncheurs légers et lourds, Volkan Oezdemir et Aleksander Rakic, monteront sur scène dans le co-événement principal de l'événement de ce week-end, qui commencera en fait à 2 heures du matin plus tard ce soir si vous vivez aux États-Unis.

Découvrez leur staredown post-échelle, intégré ci-dessous.

Plus que quelques heures!

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de toute la carte de combat UFC Fight Night 165 samedi, en commençant par le ESPN + «Prélims» des combats undercard à 2 h HE, suivis de la ESPN + heure de début de la carte principale à 5 h HE.

Pour en savoir plus sur l'événement ESPN + de demain de Busan, cliquez ici.