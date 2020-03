Free Fight: Célébrons l’anniversaire de “Ruthless” en se souvenant d’une de ses grandes victoires

Le quadruple vainqueur du Combat de la nuit et une fois KO de la nuit, en plus de l’UFC Welterweight Champion, Robbie Lawler, fête ses 38 ans aujourd’hui. Né en Californie, États-Unis, dit “Impitoyable”Il a 28-14 ans avec 20 KO. Entre 2010 et 2016, il a reçu de nombreuses reconnaissances de nombreux sites Web spécialisés dans Arts martiaux mixtescomme Sherdog, À l’intérieur du MMA, MMA Fighting y MMA Junkie entre autres, soulignant ses combats contre des rivaux tels que Johny Hendricks (qui a remporté le titre de challenger UFC Welter), Rory MacDonald y Carlos Condit (qu’il a vaincu en tant que champion Welter).

Il a actuellement une séquence de défaites de 3 combats perdus, avant Rafael dos Anjos par décision unanime du 16 décembre 2016, avant Ben Askren le 2 mars 2019 et avant Colby Covington le 3 août 2019. En fait, cela n’a pas beaucoup d’importance pour nous car cela a toujours été un réel plaisir de le voir se battre.

