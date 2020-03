Freire et Carvalho réchauffent les choses lors des mises en jeu du Bellator 241

UNCASVILLE, Connecticut – Les pesées sont dans les livres du Bellator 241 et les combattants du tournoi poids plume au sommet de la carte sont officiels pour leurs affrontements.

Jeudi, les combattants ont pris du poids lors des pesées officielles, puis se sont réunis pour les mises au jeu lors des pesées cérémonielles pour les fans juste à l’extérieur de Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. préliminaires sur MMA Junkie.

Découvrez les points saillants de la pesée et de la mise au jeu de la carte principale dans la vidéo ci-dessus, y compris le champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) et le challenger Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) , ainsi qu’Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) contre Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA).

Ces deux combats sont des combats de quart de finale dans le Grand Prix poids plume en cours. De plus, le titre de Freire de 145 livres est en jeu contre Carvalho.

