Fury attribue à l’entraîneur Sugar Hill Steward la victoire de Wilder: “Nous pouvons mettre KO n’importe qui!”

Tyson Fury a fait une sacrée performance samedi soir contre Deontay Wilder, renversant le «Bronze Bomber» deux fois et forçant le coin de Wilder à jeter l’éponge au 7e tour (regardez les faits saillants ici). Cette victoire lui a valu les titres de poids lourds WBC et The Ring, ce qui en fait le deuxième boxeur à détenir les titres WBA (Super), WBC, IBF et WBO (après Riddick Bowe) et le deuxième à détenir le titre The Ring à deux reprises (après Muhammad Ali). Très bonne compagnie, et Fury sonne comme s’il venait de commencer son incroyable histoire de retour.

Pour ceux qui ne le savent pas, Fury a remporté les titres WBA (Super), IBF, WBO, IBO et The Ring au large de Wladimir Klitschko en 2015, mais s’est effondré à cause de la maladie mentale et de la toxicomanie. Il a ensuite été dépouillé de sa ceinture et largement radié par le monde de la boxe. En juin 2018, il est revenu sur le ring, et six mois et deux victoires plus tard, il affrontait Deontay Wilder pour la première fois, l’un des artistes à élimination directe les plus redoutables du jeu. Ce combat s’est terminé par un tirage au sort controversé (beaucoup pensaient que Fury avait été volé), et beaucoup se sont demandé si Fury pouvait gagner les cartes de score dans le match revanche. Mais un changement d’entraîneur de Bed Davidson à Javan «Sugar Hill» Steward pour le match revanche semble avoir ajouté un nouveau niveau de violence au jeu de Fury.

“Quand j’ai pris la décision de quitter [previous coach] Ben Davidson, qui a fait un travail fantastique en passant, je l’ai fait pour une raison », a déclaré Fury lors de la conférence de presse d’après-combat. «Et tout le monde était du genre« C’est une mauvaise décision. Un très mauvais coup. “Mais cela a fonctionné pour le mieux et je crois en” Sugar Hill “. Je crois au style qu’il enseigne. Et je sais que nous réussirions le soir. Nous avons fait tout ce que j’ai fait sur le ring ce soir, nous nous sommes entraînés au gymnase. Mise en place du jab et atterrissage de la main droite de détonation. Et Deontay Wilder est un gars très dur, il a pris beaucoup de bons droits, et je pense [his corner] a fait la bonne chose parce que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit gravement blessé. Il était très fatigué là-dedans. »

Fury était assez vocal en entrant dans le deuxième combat avec Wilder qu’il irait pour le tuer, et c’était très impressionnant de le voir retirer ce plan de match plutôt que de revenir à une approche plus sûre et plus conservatrice. Mais cela a du sens étant donné ce qui s’est passé la première fois qu’il a laissé le combat aux juges en Amérique.

“Tout le monde sait que je suis un maître boxeur habile et je peux piquer et me déplacer sur le ring pendant douze rounds”, a déclaré Fury. “Mais cela n’a pas fonctionné la dernière fois. J’ai obtenu un match nul, et comme je l’ai dit, un match nul est un échec pour moi parce que tout ce que je fais c’est gagner, gagner, gagner. Cette fois, je voulais le KO et le seul moyen de garantir que j’allais gagner était le KO. Quand Sugar Hill et moi avons parlé, il m’a dit que je le mettrais KO et je croyais en ce qu’il disait. Et aussi Andy Lee ici, il m’a dit que je le mettrais aussi KO. “

Selon le «Gypsy King», il prévoit d’utiliser son pouvoir KO plus en avant.

“Je suis moi-même le pire critique”, a-t-il déclaré. «Et même si c’était une performance fantastique et que j’ai obtenu une belle victoire, je sais que je peux faire mieux. Je viens juste de commencer, Sugar Hill et moi, avec ce style. Nous avons eu sept semaines pour perfectionner un style qui prend des années dans un gymnase. Mais je suis un apprenant rapide et je vise à retourner immédiatement au travail. Travaillez sur moi l’équilibre, travaillez sur moi les coups de poing droits, et nous allons endormir les gens de gauche à droite et au centre. N’oubliez pas: quand je suis venu ici, ils ont dit que je ne pouvais pas frapper. Deontay Wilder s’est dit que j’ai deux poings d’oreiller. Pas mal pour un vieux gros qui ne peut pas frapper, oui? Tout va bien, je dinnit? “

En ce qui concerne la suite, Fury a secoué la tête quand on lui a demandé s’il pensait qu’un combat avec le champion WBA (Super), IBF, WBO et IBO Anthony Joshua était le prochain. Au lieu de cela, il semblait penser que Deontay Wilder appuierait sur la clause de revanche de leur contrat.

“Deontay aura besoin de temps pour se remettre du combat”, a déclaré Fury. “Mais je suis presque sûr qu’il va prendre un match revanche parce qu’il est un perforateur de dynamite et chaque fois qu’il peut sortir quelqu’un avec ce danger, alors vous êtes toujours dans une bagarre. Je suis donc presque sûr que nous le ferons à nouveau, nous le relancerons. S’il le veut. Mais s’il ne le veut pas, ce sont mes promoteurs et quoi qu’ils veuillent faire, je suis content. Celui qui est à côté recevra le même traitement, c’est sûr. “

Il semble que le Tyson 2015 qui est monté au sommet du sport en se déplaçant derrière son jab soit parti, et nous sommes entrés dans l’ère de Fury le chasseur de têtes.

“21 KO en 30 combats, ce n’est pas si mal étant donné que je n’ai jamais vraiment cherché de KO dans ma carrière”, a-t-il déclaré en riant. «J’ai toujours cherché à utiliser mes compétences de boxe. Mais avec ce poids seul, la technique, n’est-ce pas Sugar? Nous pouvons mettre KO n’importe qui, n’est-ce pas? “