Futures de McGregor et Rousey, UFC 247, plus

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, «Gorgeous» George, «Goze» et John Morgan jettent un coup d’œil à Conor McGregor, UFC 247, Logan Paul, Ronda Rousey et plus encore.

AFFICHER LE DÉROULEMENT:

Quel est l’accord avec l’ancien double champion de l’UFC, Conor McGregor, et que peut-il lui apporter avec Kamaru Usman et Jorge Masvidal prêts à se battre?

L’UFC 247 a deux champions dominants au sommet du projet de loi. Entre Jon Jones et Valentina Shevchenko, qui est le plus susceptible à un bouleversement potentiel?

Logan Paul fait allusion à entrer dans le MMA et a soulevé des sourcils chez Bellator. Voulons-nous le voir?

L’ancienne championne féminine de l’UFC, Ronda Rousey, a essentiellement dit qu’elle en avait fini avec le MMA. Mais aimerions-nous la voir de toute façon?

Et Cub Swanson s’est récemment blessé gravement lors d’une épreuve de grappling. Sommes-nous d’accord avec les combattants MMA qui le font comme une bousculade maintenant que nous savons que ces choses peuvent arriver et les mettre sur l’étagère?

Pour des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 14 de «Spinning Back Clique».

