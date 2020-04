Gabriel “Fly” Miranda pense que son duel contre Ilia Topuria va déborder

Gabriel Miranda

L’un des plus grands combats de poids plume en ce moment et qui semble inévitable est le choc entre Gabriel “Fly” Miranda du Brésil et Ilia Topuria, d’Espagne, qui ont continué à échanger des insultes depuis leur première rencontre en Colombie lors du BRAVE CF 26 en septembre.

À cette époque, les deux hommes se sont affrontés contre différents adversaires et sont sortis victorieux et prévoient de s’affronter depuis.

Gabriel a combattu trois fois sous la bannière de BRAVE CF, avec deux victoires convaincantes et une perte de décision très serrée.

TopurieD’autre part, il a combattu deux fois, terminant à la fois Luis Gómez et Steven Goncalves au premier tour.

Gabriel, le dernier invité de BRAVE CF Live Chatsexpliqué au directeur exécutif Gustavo Firmino les origines du différend entre lui et son rival espagnol et il était direct lorsqu’il parlait des capacités de son futur ennemi, tout en prédisant que son combat éventuel serait en effervescence d’émotions.

“Ilia et moi nous battons sur la même carte en Colombie. Et nous nous sommes rencontrés dans la salle d’entraînement la semaine du combat. Au début, je ne savais pas qu’il était dans ma division, je pensais qu’il était petit pour le poids plume. Mais il y avait ces regards, vous savez, nous nous évaluions parce qu’il pourrait être mon prochain adversaire. Après le combat, il a voulu défier le champion, disant qu’il était le roi des lieux. Et voulez-vous un siège côté fenêtre? Voulez-vous conduire la voiture? Vous devez d’abord passer par moi! “Affirmé” Fly “avec des rires.

Gabriel admet que son adversaire est un combattant très habile, car il est invaincu avec presque toutes ses victoires finales.

Le Brésilien a également réalisé que Ilia terminé sept des huit rivaux, quelque chose qu’ils partagent en commun depuis que le produit Système CM Il a 13 des 14 victoires à la fin.

“Je suis sûr que Ilia c’est une athlète de haut niveau, il n’y a pas de combats faciles BRAVE CF, juste des gars coriaces. Je suis ceinture noire en jiu-jitsu et la plupart de ses victoires se font par soumission. Je pense que ce sera un combat très intéressant. Il a dit qu’il allait me gifler, il allait me briser le visage. Alors, voyons ce qui va se passer “, a déclaré le populaire” Fly “.