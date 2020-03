Gaethje estime que si McGregor le bat, personne ne devrait se plaindre d’une éventuelle revanche contre Nurmagomedov

Justin Gaethje vous êtes sûr d’une chose: si votre combat avec Conor McGregor il se matérialise, et celui-ci le bat, personne ne devrait se plaindre si l’Irlandais reçoit une deuxième opportunité de départ contre le monarque des Lightweights, Khabib Nurmagomedov.

Alors que l’avenir de la division se définit dans moins d’un mois lorsque le Russe expose sa couronne à Tony Ferguson dans le stellaire de UFC 249On a beaucoup dit que McGregor recevait une nouvelle opportunité de départ malgré le fait qu’il ait humilié Donald cerrone dans un concours qui a été joué à 170 livres.

S’adressant à MMA Fighting, Gaethje a mentionné que s’il perd jamais face à l’Irlandais, ni Nurmagomedov, son représentant Ali Abdelaziz, ni personne d’autre ne peuvent s’opposer à la possibilité d’une revanche.

«Il sait que s’il se bat avec moi et me bat, personne, pas Khabib, ni Ali ou qui que ce soit, ne peut en dire long sur le fait qu’il ait reçu ou mérité un tir au titre. Mais jusque-là, il ne le recevra pas. »

Le problème avec l’idée d’un deuxième chapitre est que, à l’exception d’un assaut de quatre, McGregor a été largement dominé par Nurmagomedov, qui a d’ailleurs même réussi un renversement dans le second.

Gaethje est actuellement au sommet de sa carrière avec le UFC enregistrant trois victoires d’affilée, toutes par TKO au premier tour.

Bien que Gaethje avoue qu’il ne voulait pas se battre avec McGregor, il souligne que maintenant que l’ancien champion est sur une séquence de victoires, il a perdu tout intérêt à lui faire face.

«Ce n’était pas que je voulais nécessairement combattre ce type. Il a dit qu’il voulait me battre l’année dernière alors qu’il avait deux défaites d’affilée et essayait de grimper le classement. Maintenant que je suis en meilleure position pour me battre pour le titre, il veut éviter la file d’attente. Maintenant, je veux le combattre parce que le moment est venu. C’est un combat qui doit être mené. »