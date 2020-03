Gaethje prêt à frapper Dana White dans le nez si McGregor saute la ligne de titre

Justin Gaethje a été un peu en attente depuis l’élimination de Donald Cerrone en septembre 2019. Le bagarreur a été dans et hors de conversations sur la lutte pour le titre ou Conor McGregor depuis, et six mois plus tard, c’est toujours là qu’il reste avec aucun combat apparemment plus proche de l’aboutissement.

Gaethje était présent à l’UFC 248 ce week-end et a clarifié sa situation actuelle, révélant à ESPN qu’il avait refusé de se battre avec Dan Hooker et attend jusqu’à ce qu’il se fasse tirer sur la sangle légère ou McGregor. Et ne lui demandez même pas ce qu’il fera si McGregor se fait d’abord tirer le titre sans le combattre.

“Je vais me faire virer. Je vais frapper [White] dans le faux nez », a déclaré Gaethje. “Si vous allez retirer une opportunité de ma table, alors je vais me battre avec vous. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Ce n’est pas juste et je ne vais pas le supporter. Je suis très lucide. Je respecte le patron. Mais s’il f ** king essaie … ça, je vais faire la guerre. “

Quant à savoir pourquoi l’UFC semble si réticent à réserver le combat de prétendant # 1 évident entre Gaethje et McGregor?

“Il ne peut pas perdre la façon dont vous me perdez”, a déclaré Gaethje à Aaron Bronsteter de TSN. «S’il perd comment tu perds contre moi, il ne pourra plus jamais être Conor McGregor. Il ne peut jamais dire ce que dit Conor McGregor. Il peut se faire exploiter. Il peut y être soumis deux fois de plus et parler toujours comme Conor McGregor. Mais me perdre? Il n’y a qu’une seule façon de perdre. Quelqu’un doit mourir, moi ou toi. Métaphoriquement.”

En ce qui concerne l’insistance répétée de Dana White sur le fait que Gaethje sait pourquoi il semble garder l’épaule froide de l’organisation ces derniers temps, Gaethje ne pouvait que la hausser.

“Dana White sait que c’est à cause de la politique et de l’argent”, a-t-il déclaré. “Nous savons tous que. Ce n’est pas un mensonge ou un secret. Je ne sais pas de quoi cet homme … Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi … je savais de quoi il parlait autant ou de la même manière que je savais [when] J’étais censé combattre Conor. Ils ont dit qu’ils l’avaient offert, il l’a fait savoir dans les médias. Ils ne m’ont jamais appelé. Ils ne m’ont jamais dit un mot. Ce sont tous des taureaux ** t. ”

“[McGregor] est la vache à lait. Nous avons tous besoin de lui. J’ai besoin de lui, tu as besoin de lui, Dana a besoin de lui », a poursuivi Gaethje. “Mais ouais, si tu prends de la nourriture sur ma table, je vais aller à f ** king war avec toi. Je veux avoir mon mot à dire sur mon destin et je ne vais pas laisser la politique me prendre ça. “

Il a un as dans sa manche sous la forme de son manager Ali Abdelaziz, qui gère également Khabib Nurmagomedov et insiste sur le fait que Khabib ne combattra pas Conor avant que la star irlandaise du sport ne bat un véritable concurrent de 155 livres. Mais au final, l’UFC obtient généralement ce qu’il veut. Gaethje doit juste espérer qu’il est impliqué quelque part dans ces désirs.

“C’est fou ce à quoi je fais face, mais je dois juste m’asseoir ici et être prêt.”