Gagnants et perdants sur les réseaux sociaux

Depuis les premiers jours où le sport était tout sauf une entreprise traditionnelle, l’industrie du MMA a prospéré et survécu grâce à divers sites Web, forums et – peut-être plus important encore – aux plateformes de médias sociaux.

Les combattants interagissent avec les fans, entre eux et bien d’autres à travers Twitter, Facebook et Instagram, ce qui aide les étrangers à approfondir les esprits des athlètes.

Après l’UFC de samedi sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, plusieurs des combattants gagnants et perdants, ainsi que leurs entraîneurs, partenaires d’entraînement ou membres de la famille, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour réagir à l’événement ou partager un message avec les supporters.

Découvrez certaines de ces réactions.

* * * *

Les vaincus

1 2.