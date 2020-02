Garry Tonon appelle à la lutte pour le titre avec UN champion poids plume Nguyen

L’as du grappling Garry Tonon a prouvé sa maîtrise des tapis. Il prévoit maintenant de faire de même en MMA en remportant le titre ONE Championship poids plume.

“The Lion Killer” est passé au MMA avec ONE Championship en 2018 et s’est amélioré à chaque performance alors qu’il remportait cinq victoires consécutives dans ONE Championship, trois par soumission et deux par TKO.

Désormais natif du New Jersey, âgé de 28 ans, il est prêt à tenter le titre ONE poids plume détenu par l’ancien champion australien en deux divisions Martin Nguyen (13-3), et Tonon (5-0) a mené sa campagne pour les médias sociaux pour appeler respectueusement à tirer sur la ceinture.

Dans un message vidéo posté à ses 20000 abonnés sur Twitter, Tonon a déclaré: «J’ai travaillé mon cul toute ma vie pour vous offrir les matchs et combats de grappling les plus excitants que vous ayez jamais vus. Et maintenant, je viens vous demander une faveur.

«J’ai besoin de vous pour affronter ONE Championship et Chatri (Sityodtong, PDG de ONE Championship), et leur dire que vous voulez voir Garry Tonon et Martin Nguyen se battre pour le titre. Merci les gars, j’apprécie vraiment votre soutien. »

Tonon a par la suite doublé sa légende alors qu’il publiait un deuxième message vidéo, s’adressant lui-même à «The Situ-Asian».

“Ce prochain message est pour Martin Nguyen lui-même”, a-t-il déclaré. «Je respecte tout ce que vous avez fait dans ONE Championship, devenant un champion-champion là-bas, et j’aspire à faire de même. J’ai juste un petit conseil pour toi. Vous devriez probablement vous battre maintenant. Plus vous attendez, plus ça va empirer. “

Avec Nguyen actuellement à la recherche de sa première défense de titre pour 2020, et ONE cherchant à étendre son empreinte mondiale aux États-Unis, l’appel de Tonon pourrait potentiellement être parfaitement synchronisé. Aucun homme n’a actuellement de combat réservé et, avec l’événement ONE à Hô Chi Minh-Ville le 20 mars, ONE Championship 110, ayant besoin d’un événement principal, une confrontation entre Tonon et le champion australo-vietnamien Nguyen pourrait bien s’avérer être la réservation idéale.

