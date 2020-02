Garry Tonon blessé et combat de charité avec Dustin Poirier annulé

Après tout, Dustin Poirier n’aura pas la chance de se mesurer à un grappler d’élite.

Le concurrent léger de l’UFC a annoncé sur les réseaux sociaux qu’un prochain combat de lutte contre la charité prévu pour le 21 février a été annulé après le retrait de l’adversaire de Poirier, Garry Tonon, en raison d’une blessure.

Poirier a confirmé à MMA Fighting que le combat avait été annulé, bien que la nature de la blessure de Tonon reste inconnue. Sur Twitter, Poirier a mentionné que sa Fondation Good Fight fournira toujours des sièges d’auto (pour le transport des nouveau-nés) à un hôpital pour femmes et enfants de Lafayette, en Louisiane, qui devait être le bénéficiaire du combat caritatif de Poirier.

Tout va bien cependant! @TheGoodFightFDN reçoit toujours les sièges d’auto pour bébé pour l’hôpital et je suis en bonne santé et j’essaie de me battre!

– The Diamond (@DustinPoirier) 16 février 2020

Poirier n’a pas combattu depuis une perte de soumission au troisième tour contre le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 en septembre et il n’a actuellement pas sa prochaine apparition à l’UFC prévue. Tonon, une star du monde du jiu-jitsu brésilien, est récemment passé au MMA et est actuellement 5-0 en compétition pour ONE Championship.