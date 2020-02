Garry Tonon prêt à se battre pour le titre ONE poids plume

Garry Tonon a forgé une réputation bien méritée sur les tapis en tant que l’un des grapplers d’élite du monde alors qu’il était membre du célèbre «Danaher Death Squad», mais le dernier chapitre de la carrière d’arts martiaux du New Jersey a vu «The Lion Killer» tourner la main vers MMA. Maintenant, cinq combats, cinq victoires et cinq finitions dans sa carrière de MMA avec la promotion asiatique ONE Championship, il dit que le moment est venu de se battre pour un titre.

Tonon (5-0) s’est récemment tourné vers les médias sociaux pour réclamer un coup de feu à UN champion des poids plumes Martin Nguyen (13-3) et, au cours d’une conversation prolongée avec MMA Junkie, le candidat aux prises devenu MMA dit qu’il espère que le matchup peut être fait pour sa prochaine apparition.

“Fondamentalement, je confirme assez concrètement que je me battrai au cours du mois d’avril, mais aucun adversaire n’est confirmé”, a-t-il déclaré. “Personne ne m’a rien dit d’autre que” Hé, tu es intéressé par un tir au titre? “Donc, si je vais finir par combattre quelqu’un d’autre, comme ils disent que c’est une possibilité, ils n’en ont tiré aucun nomme mon chemin. Donc, pour moi, cela fait pencher vers, “Hey, nous allons probablement faire ce combat pour le titre.”

“Martin n’a certainement pas répondu d’une manière qui m’a indiqué qu’il n’était pas intéressé, ou qu’il allait nier le combat s’ils le lui proposaient. Donc je pense que si tout se met en marche dans le bon sens et que tout se passe bien, personne ne se blesse ou quelque chose comme ça, nous devrions envisager un combat pour le titre en avril. »

Cette chronologie mettrait Tonon sur une trajectoire de collision avec Nguyen à ONE Infinity 1 à Jakarta le 10 avril, ou à «ONE Championship 111: Kings & Queens» à Kuala Lumpur le week-end suivant, et donnerait à Tonon la possibilité de remporter un titre majeur dans seulement son sixième combat MMA professionnel. Cela a été une augmentation rapide pour le joueur de 28 ans, qui a développé ses compétences en MMA sous la tutelle de l’entraîneur-chef John Danaher à la Renzo Gracie Academy de New York.

Nouveau sport, nouvelles compétences

Tonon a haussé les sourcils lors de ses débuts au championnat ONE lorsque, plutôt que de se battre contre son adversaire Richard Corminal, il s’est levé et a échangé, marquant un premier tour TKO accrocheur. Pour un homme qui faisait ses débuts professionnels en MMA, c’était une expérience déchirante, mais il a dit qu’il était content d’avoir pris le chemin inconnu vers la victoire, malgré les risques.

«C’était vraiment excitant pour moi; J’étais content d’avoir réussi, »a-t-il admis. “Ce n’est pas comme si c’était garanti à 100%. Ces compétences sur lesquelles je travaillais étaient toutes nouvelles.

«Mec, il y avait beaucoup d’éléments dans ce premier combat qui en ont fait une chose particulièrement fragile mentalement pour moi, car il y avait tellement d’inconnues, il y avait tellement de questions. Je n’avais jamais participé à un jeu de règles comme celui-là auparavant, où vous êtes autorisé à faire tant de choses différentes. La décision intelligente aurait-elle donc probablement été d’utiliser les compétences en lesquelles j’étais déjà assez confiant? Probablement, mais je ne sais pas, mec. Je suis tellement excité, honnêtement, par les nouvelles choses que j’apprends à un moment donné, j’essaierai souvent de les reporter dans la compétition que je fais, même si elles ne sont pas encore parfaites à 100%. Je veux l’essayer dans un scénario réel. “

Le risque a payé pour Tonon, mais il a dit qu’il était convaincu que si les choses ne s’étaient pas si bien passées dans ses échanges de grève initiaux, il aurait eu l’intelligence en combat pour changer de vitesse et revenir à son pain et à son beurre. les tapis pour assurer la victoire.

“Si quelque chose s’était passé dans ce combat qui me faisait me dire:” D’accord, vous êtes plus en danger que vous ne le pensiez. Ces compétences que vous essayez ne sont pas encore prêtes à 100%. Vous devez vous rabattre sur ce que vous êtes bon “, je pense que je l’aurais fait”, a déclaré Tonon. «Je ne pense pas que j’aurais été assez stupide pour me faire renverser plusieurs fois et continuer à essayer de rester debout et risquer d’être assommé et de perdre le combat. Mais en même temps, je pense que cela valait la peine pour moi de lui donner au moins un coup de feu. C’est ce que j’ai fait et cela a très bien fonctionné. »

Faire la transition

Les débuts victorieux de Tonon en MMA ont montré non seulement qu’il était prêt pour la mêlée, mais qu’il était déterminé à s’assurer qu’il n’était pas seulement un poney à un tour, un grappler en compétition sous un ensemble de règles MMA. Mais il a admis que l’élargissement de ses compétences d’un simple grappler à un artiste martial mixte à part entière a été une tâche difficile.

“Ça a été assez difficile, surtout au début”, a-t-il expliqué. “Il est très difficile de passer du sentiment que vous êtes devenu vraiment bon dans quelque chose, puis de passer à une nouvelle compétence où vous ne vous sentez pas de cette façon. Bien sûr, le jiu-jitsu joue un rôle essentiel dans les arts martiaux mixtes, mais dire que c’est la même chose est fou – ce n’est évidemment pas le cas. Ce fut définitivement une transition difficile.

“Il y a beaucoup de compétences, des choses comme le shootboxing, la lutte contre les clôtures et des choses, qui ne venaient pas à 100% naturellement. J’ai dû apprendre beaucoup de nouvelles informations, j’ai dû beaucoup pratiquer et créer de nouvelles habitudes. J’ai dû changer complètement ma façon de penser, même du côté de la lutte, parce que vos objectifs sont un peu différents par rapport à quand vous êtes dans un match de jiu-jitsu. Il y a différentes choses à penser, comme se faire frapper au visage, par exemple! Ce fut une balade amusante. “

Tonon a expliqué que l’un des aspects les plus amusants du passage au MMA a été un retour aux jours de résolution de problèmes de ses premières années d’apprentissage de son métier de jiu-jitsu, car il est passé d’un grappler de niveau élite à un développement martial mixte artiste.

“C’est plutôt cool de pouvoir s’attaquer soudain à un tas de nouveaux problèmes”, a-t-il déclaré. «Chaque jour, je vais au gymnase et je lutte avec quelque chose, et il y a quelque chose de nouveau à surmonter et quelque chose de nouveau à apprendre pour y parvenir. Plus vous vous entraînez, plus vous couvrez toutes ces bases et puis, presque vers la fin, ces problèmes deviennent un peu plus petits, ils deviennent un peu plus faciles à comprendre. Il s’agit plutôt d’un affûtage après un certain temps, plutôt que de construire un couteau entièrement nouveau. Faire des arts martiaux mixtes et n’avoir aucune formation autre que l’aspect du grappling était un peu comme construire un couteau entièrement nouveau. C’est un peu plus excitant que l’aspect de la netteté.

“En ce qui concerne la transition, c’était définitivement très désorientant au début, beaucoup de difficultés. Mais plus je le fais, plus c’est confortable, et je suis maintenant dans une phase où je vais probablement être le plus heureux de ma formation, parce que j’ai tellement à apprendre, mais j’ai suffisamment de compétences préalables maintenant dans les arts martiaux mixtes pour me garder en sécurité. Je ne vais pas avoir autant de jours où je vais dans le gymnase et je me fais écraser à mort où je ne peux pas me défendre comme je l’ai fait quand j’ai commencé. Mais je ne suis pas au point où j’en sais tellement que c’est comme, “Ah ouais, je suis juste en train d’affiner certaines compétences”, et il n’y a pas tant à apprendre. “

Les yeux sur le prix

Désormais doté de compétences qui, selon lui, peuvent le mener au titre ONE poids plume, Tonon a respectueusement appelé à un tir contre le champion en titre Nguyen, qui a remporté les titres poids plume et poids léger dans des combats consécutifs en 2017 pour devenir le premier de ONE ” champ-champion. ” Dans son prochain combat, l’Australien a presque fait mieux et est devenu un champion simultané en trois divisions, mais a raté de peu après s’être retrouvé à la mauvaise fin d’une décision partagée avec le champion des poids coq de l’époque Bibiano Fernandes en 2018.

Tonon a déclaré qu’il s’attendrait normalement à devoir passer par un concurrent de haut niveau avant d’affronter Nguyen, mais sa position unique au sein de la division poids plume ONE pourrait signifier lui donner un tir au titre a maintenant plus de sens pour la promotion.

“Le prochain adversaire que je vais combattre, même si ce n’était pas pour le titre, ce sera quelqu’un qui a déjà combattu pour le titre ou qui est sur le point de le faire”, a-t-il déclaré. “Et combattre quelqu’un comme moi, qui est invaincu, qui apporte beaucoup de points d’interrogation à la table, je ne pense pas que ce soit un combat intelligent pour beaucoup de ces gars et je ne peux honnêtement pas leur reprocher d’être un peu hésitant à allez, ‘Oh ouais, je vais prendre ce combat de Garry Tonon,’ car il y a un peu moins à gagner et un peu plus à risquer maintenant pour ces gars.

“Mais en ce qui concerne le tenant du titre, Martin, je dirais qu’il doit probablement regarder ce que je fais et dire:” D’accord, c’est inévitable. Je vais devoir combattre ce type dans un futur proche. Que ce soit demain ou dans deux ans, je vais combattre ce type. Il va mieux, il est clair qu’il développe ses compétences. Si je le bats dans deux ans, ou dans un an, ça ne sera plus difficile que si je le combattais en ce moment. “Alors je me dis que je pourrais avoir une meilleure chance d’appeler le détenteur du titre que moi quelqu’un qui se trouve en dessous de lui et qui est candidat au titre, car il considérera cela comme une opportunité de me battre tôt. Je suis prêt à risquer cela, car je suis très confiant dans ce que je fais et je travaille vraiment très dur. J’espère donc que cela fonctionne pour moi. “

Le test du championnat

Tonon reconnaît que son adversaire a beaucoup plus d’expérience de haut niveau en MMA que lui, mais dit qu’il a gardé un œil sur la carrière de Nguyen depuis qu’il a rejoint ONE Championship en sachant que leurs chemins devraient se croiser avant qu’il atteigne son objectif de devenir un champion. Il sait qu’il a un test difficile à faire.

“Si les choses se passaient bien (dans le combat de Fernandes), nous cherchons un champion en trois divisions. Nous avons affaire à un mec vraiment dur ici. C’est vraiment une chose difficile à faire », a-t-il déclaré. «Je pense qu’il a fait beaucoup dans ce sport et dans cette organisation et a vraiment fait ses preuves. Quiconque ne reconnaît pas que c’est un concours vraiment difficile pour moi est fou. Ils n’ont tout simplement pas fait leurs recherches si c’est le cas.

«Je l’ai observé toute ma carrière. Il y a des athlètes dans les arts martiaux mixtes où vous pouvez pointer vers un trou direct et vous pouvez dire: «Hé, ce gars n’est tout simplement pas très bon dans ce domaine particulier.» J’aurais vraiment du mal à dire ça à propos de Martin. Il a réussi partout. Je dirai ceci cependant. Dans ses combats, il semble très faillible. Ce n’est pas cette invincibilité que vous voyez d’un Khabib (Nurmagomedov), par exemple. Je ne vois pas le même type de qualités chez Martin dans ce sens. Je vois un mec vraiment dur qui a surmonté beaucoup de difficultés dans beaucoup de domaines différents. “

Cette observation donne à Tonon la confiance de penser qu’il peut tracer une voie vers la victoire contre «The Situ-Asian», et il dit qu’il aimerait avoir la chance de partager la cage avec l’Australien et de se lancer dans l’épreuve la plus difficile de son carrière d’arts martiaux.

«Il y aura des opportunités de gagner dans de nombreux domaines différents. C’est une question de savoir si je suis capable d’exécuter ou non quand j’ai ces opportunités pendant le combat, et je pense vraiment que je vais pouvoir le faire », a-t-il déclaré. «Je suis préparé dans de nombreuses dimensions différentes des arts martiaux mixtes, et je suis prêt à profiter de ces opportunités. Nous verrons la nuit du combat.

“Je voudrais croire en trois tours que je suis en mesure d’obtenir une soumission ou un TKO. Je ne suis pas encore connu pour assommer qui que ce soit aux pieds. Je crois que je pourrais le faire, mais je n’en ai pas encore la preuve. Je dirai donc que j’obtiendrai une soumission ou un TKO en trois tours. Il y a beaucoup de points d’interrogation pour moi, mais c’est ce que je dirais. “

