Gegard Mousasi bat Rory MacDonald à San Jose

L’ancien champion des poids moyens de Bellator, Gegard Mousasi, prévoit de retrouver le titre lorsqu’il affrontera Douglas Lima le 9 mai au Bellator 242.

Le champion des poids mi-moyens Lima augmentera jusqu’à 185 livres pour se disputer avec Mousasi pour le titre de poids moyen désormais vacant à San Jose, et les deux hommes ont un adversaire commun sur leurs récents records.

Lima a battu Rory MacDonald par décision unanime de remporter le titre des poids mi-moyens au Bellator 232 en octobre dernier, mais lorsque Mousasi a salué le défi de MacDonald pour la sangle de poids moyen qu’il retenait au Bellator 206, sa performance était encore plus emphatique.

Mousasi a infligé une punition unilatérale à «The Red King» alors qu’il punissait une ambitieuse tentative de roulis Imanari du Canadien pour le terminer avec un barrage de coudes au deuxième tour.

Mousasi avait l’air plus net, plus rapide et plus puissant que le champion des poids welter alors qu’il se connectait avec MacDonald presque à volonté dans les échanges debout, mélangeant son attaque de la tête aux jambes alors qu’il passait des coups de poing droits aux coups de pied puissants. .

Mousasi cherchera à produire une performance dominante similaire quand il retournera dans la cage pour combattre Lima pour le titre vacant de 185 livres alors qu’il offre de récupérer sa couronne de poids moyen et de devenir deux fois champion Bellator.

Vous pouvez regarder “The Dreamcatcher’s” gagner “The Red King” en entier dans la vidéo ci-dessus.

