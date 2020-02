Gegard Mousasi contre Douglas Lima pour le titre vacant des poids moyens ajouté au Bellator 243

Le champion des poids mi-moyens de Bellator, Douglas Lima, montera d’une catégorie de poids pour affronter Gegard Mousasi pour le titre vacant des poids moyens de Bellator au Bellator 243.

L’ancien champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., a quitté sa ceinture cette semaine en raison de problèmes de santé, ce qui a ouvert la possibilité de ce super-combat entre l’ancien champion Mousasi et l’actuel champion des poids mi-moyens Lima.

Mousasi vs Lima sera l’événement co-principal au Bellator 243, qui aura lieu le 9 mai au SAP Center de San Jose, en Californie. L’événement principal verra le champion des poids lourds légers Bellator, Ryan Bader, défendre son titre contre Vadim Nemkow. Le président du Bellator, Scott Coker, a confirmé mardi le match Mousasi contre Lima via Twitter.

Le 9 mai, @Mousasi_MMA contre @PhenomLima pour le championnat du monde de poids moyen @BellatorMMA vacant.

– Scott Coker (@ScottCoker) 11 février 2020

Mousasi et Lima se sont appelés ces dernières semaines après qu’il soit devenu évident que Lovato Jr. devrait quitter sa ceinture. Les deux hommes obtiendront le combat qu’ils veulent, et sur le papier, cela devrait être un combat incroyable entre deux des meilleurs combattants MMA du monde qui ne figurent pas actuellement sur la liste de l’UFC.

Mousasi (46-7-2) est l’ancien champion des poids moyens de Bellator et sort d’une victoire par décision partagée sur Lyoto Machida dans son dernier combat après avoir laissé tomber sa ceinture à Lovato Jr. le combat avant cela. Dans l’ensemble, Mousasi a une fiche de 4-1 à Bellator avec des victoires sur Rory MacDonald, Rafael Carvalho et Alexander Shlemenko. Mousasi a également remporté des victoires notables dans sa carrière de MMA contre Chris Weidman, Dan Henderson, Thiago Santos, Ronaldo Souza et Mark Hunt.

Lima (32-7) est l’actuelle championne des poids welters Bellator. Il vient de remporter le Grand Prix Bellator Welterweight avec des victoires sur MacDonald, Michael Page et Andrey Koreshkov. Dans l’ensemble, Lima a une fiche de 14-3 à Bellator et est triple champion poids welter dans la promotion. Parmi ses autres victoires notables, citons Lorenz Larkin et Paul Daley.

Selon vous, qui devient le nouveau champion des poids moyens de Bellator, Gegard Mousasi ou Douglas Lima?