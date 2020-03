Gegard Mousasi du Bellator fait l’éloge du talentueux champion de l’UFC Israel Adesanya

Gegard Mousasi est un membre fermement ancré de la liste Bellator ces jours-ci, mais cela ne l’empêche pas de garder un œil sur son ancienne maison dans la division des poids moyens de l’UFC.

Mousasi (46-7-2 MMA, 4-1 BMMA), un ancien champion de Bellator, tentera de regagner le titre de la promotion de 185 livres lorsqu’il rencontrera Douglas Lima pour la sangle vacante au Bellator 242 le 9 mai à San Jose, en Californie Une victoire placerait encore une fois Mousasi dans la discussion d’être le meilleur combattant de sa catégorie de poids, et il est tout à fait familier de faire partie de cette conversation au cours de sa carrière légendaire.

Israel Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) était quelqu’un qui n’était pas du tout sur le radar lorsque Mousasi s’est séparé de l’UFC à la mi-2017. Le champion actuel de l’UFC n’avait même pas fait ses débuts la dernière fois que Mousasi s’est battu pour la promotion, et “The Dreamcatcher” a dit qu’il était impressionné par la montée.

“Il est très talentueux”, a déclaré Mousasi au MMA Junkie. «Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait une bonne défense contre le retrait et qu’il soit si dur. Je ne connaissais pas vraiment le gars avant, mais il s’est levé très vite. L’UFC, bien sûr, l’a aidé à l’élever avec de bons combats et de bons matchs. “

Mousasi a toujours critiqué l’UFC pour avoir choisi et choisi les combattants qu’elle soutient et pousse au sommet. Il pensait qu’il n’avait jamais vraiment compris cela, et c’était en partie la raison pour laquelle il avait choisi de passer à Bellator malgré une séquence de cinq victoires consécutives à l’UFC qui comprenait des victoires sur des noms comme Chris Weidman, Uriah Hall, Vitor Belfort et Thiago Santos.

Bien qu’Adesanya ait été mis sur la voie rapide, il a également dû gagner les combats afin de gagner et de conserver son statut de champion poids moyen de l’UFC. Pour cela, Mousasi donne le crédit “The Last Stylebender”.

“Il l’a fait”, a déclaré Mousasi. «Il a sauté un très dur (Robert) Whittaker (pour remporter le titre). Il mérite vraiment où il en est, pour être honnête. »

Comme tout autre affrontement Bellator vs UFC, la discussion sur les combats croisés est une fiction. L’UFC n’a montré aucune volonté de promouvoir avec une autre organisation MMA, donc l’idée d’un combat Mousasi contre Adesanya restera probablement fantastique.

Si cela se produisait, cependant, Mousasi a dit qu’il était certain qu’il pourrait gagner.

“Il a un très bon standup”, a déclaré Mousasi. «Il a une bonne distance et une bonne sensation de combat. Mais bien sûr, je pense que je peux gagner. »

.