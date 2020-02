Gegard Mousasi en panne avec l’appel de Douglas Lima pour le combat pour le titre de Bellator

Gegard Mousasi est prêt à remonter sur le cheval, et si cela signifie une chance de récupérer un titre, il le saisira.

L’ancien champion des poids moyens de Bellator, Mousasi (46-7-2 MMA, 4-1 BMMA), a remporté une victoire cet automne contre l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Lyoto Machida, lors de son premier combat après avoir perdu la sangle de 185 livres face à Rafael Lovato Jr. Juin 2019.

Mais Lovato, plus tôt cette semaine, a déclaré qu’une maladie cérébrale pourrait le tenir à l’écart pendant que l’on en apprendrait plus à ce sujet – et cela pourrait finalement l’obliger à renoncer au combat. Alors que les cuivres Bellator ne sont pas encore prêts à dépouiller Lovato de sa ceinture et à la mettre en jeu avec un nouveau poste vacant, les combattants commencent à avoir un œil étoilé sur le potentiel, semble-t-il.

Le champion des poids mi-moyens Douglas Lima (32-7 MMA, 14-3 BMMA) savoure déjà l’idée de passer à 185 pour aller chercher une deuxième ceinture concurrente, et maintenant Mousasi a déclaré publiquement qu’il jetterait son nom avec plaisir même chapeau.

«Bellator, envoyez-moi la prochaine victime. J’ai faim.

@JohnSalter_mma ou @PhenomLima, je suis pour l’un ou l’autre », a déclaré Mousasi sur Twitter.

Lima a repris le titre des poids mi-moyens de Rory MacDonald l’automne dernier dans une performance dominante dans la finale du tournoi de 170 livres.

L’autre légende de Mousasi, Salter (17-4 MMA, 7-1 BMMA), a des matchs consécutifs après une défaite de soumission à Lovato en 2018 sur la route de Lovato vers le titre.

Avant que Mousasi ne perde le titre des poids moyens contre Lovato, il était sur une séquence de huit victoires consécutives. Il a remporté ses cinq derniers combats à l’UFC avant de rejoindre Bellator en tant que joueur libre à la mi-2017.

Une fois qu’il a quitté le navire, il a battu l’ancien champion Alexander Shlemenko, puis a pris le titre à Rafael Carvalho avec un TKO de premier tour en mai 2018. Lorsque MacDonald, qui était alors champion poids welter, a essayé de monter pour gagner une deuxième ceinture, il l’a dominé avec un TKO de deuxième tour.

Les informations d’identification sont donc là pour Mousasi, qui se bat depuis 2003 et compte plus de 50 combats professionnels – même s’il n’a que 34 ans.

Est-ce que Bellator l’obligera avec un combat pour le titre contre Lima, que ce soit pour une ceinture vacante ou provisoire? Cela reste à voir. Mais à tout le moins, il a le mot.

.