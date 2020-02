Gegard Mousasi et Douglas Lima ouverts au combat pour le titre des Bellator des poids moyens

Gegard Mousasi et Douglas Lima, deux des combattants les plus élitistes de Bellator, sont prêts à se battre pour le titre vacant de poids moyen de la promotion.

Le champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., a admis la semaine dernière lors du show de Joe Rogan Experience qu’il souffrait d’une rare maladie du cerveau. Il n’a pas encore pris sa retraite et Bellator a publié plus tard une déclaration selon laquelle il n’avait pas encore décidé quoi faire de sa ceinture. Mais si Lovato Jr. est obligé de prendre sa retraite ou de s’asseoir pendant une période de temps significative, la promotion peut choisir de le dépouiller de son titre et de laisser la division évoluer.

Si tel est le cas, alors Mousasi et Lima pourraient potentiellement se battre pour la ceinture vacante. Après avoir entendu les nouvelles de Lovato Jr., Lima a suggéré de se battre contre Mousasi, qui a vu les nouvelles et a déclaré qu’il serait prêt à se battre contre Lima ou son concurrent John Salter pour la ceinture vacante.

Découvrez ce que Mousasi a écrit sur son Twitter.

Bellator, envoyez-moi la prochaine victime. J’ai faim. @JohnSalter_mma ou @PhenomLima, je suis pour l’un ou l’autre. @BellatorMMA @MikeKoganMMA @ScottCoker pic.twitter.com/BwUIYekRJj

– Gegard Mousasi (@mousasi_mma) 1 février 2020

Mousasi a perdu une décision majoritaire litigieuse contre Lovato Jr. en juin dernier dans un bouleversement pour perdre la sangle de poids moyen Bellator. Quant à Lima, il a remporté le Grand Prix Bellator Welterweight pour récupérer le titre de son rival Rory MacDonald, mais il a vaincu la majorité des meilleurs combattants de Bellator à 170 livres et il semble qu’il veut se tester et essayer de devenir un champion de deux divisions à Bellator.

On ne sait pas encore ce que le président de Bellator, Scott Coker, fera avec la ceinture de Lovato Jr., mais si elle est effectivement annulée, alors Mousasi contre Lima serait un combat incroyable pour la sangle vacante.

