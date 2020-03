Gegard Mousasi pense qu’Israël Adesanya «serait un bon combat» pour lui

Gegard Mousasi pense qu’il aurait du succès contre Israël Adesanya s’ils devaient se battre.

Mousasi, qui est l’ancien champion des poids moyens de Bellator, dit qu’il s’est battu avec des gens qui ont combattu Adesanya dans Glory Kickboxing, c’est pourquoi il pense qu’il aurait du succès.

“Ce serait un bon combat pour moi”, a déclaré Mousasi à theScore. «Il faut être patient et ne pas se bagarrer avec lui. Parce qu’alors il contre – et je suis bon à distance. Ce serait un grand combat parce que je me suis battu avec des gars qu’il a combattus à Glory et j’ai très bien fait contre eux. Je peux donc mesurer avec cela. … Mais c’est une hypothèse, donc ça ne va pas arriver. »

Mousasi a eu du succès à l’UFC où beaucoup pensaient qu’il aurait dû obtenir un coup de titre. Mais, Michael Bisping a combattu Dan Henderson puis Georges St-Pierre à la place.

Depuis lors, Mousasi a déclaré avoir trouvé une maison à Bellator où il se battra pour le titre vacant contre Douglas Lima le 9 mai.

Pour Mousasi, avant que le combat ne soit accepté, il a signé un nouvel accord avec la promotion. Ainsi, la possibilité de combattre Adesanya est par la fenêtre.

“J’ai parlé à [Bellator president] Scott [Coker], et en [less than an hour] nous avons eu un accord, je pense », a déclaré Mousasi. “Donc, je suis heureux, je suis très heureux. … J’ai été très bien traité. J’ai l’impression que le paiement est bon. La relation que j’ai avec Scott, le personnel de Bellator, c’est comme si vous faisiez partie d’une équipe, vous savez? Il est plus connecté, disons. “

Gegard Mousasi est actuellement 46-7-2 où il vient de remporter une décision décisive sur Lyoto Machida pour revenir dans la colonne des victoires après avoir perdu sa ceinture face à Rafael Lovato Jr.Mousasi a des victoires notables sur Rory MacDonald, Chris Weidman, Uriah Hall, Dan Henderson, Ilir Latifi, Jacare Souza et Thiago Santos.

La façon dont Mousasi ferait contre Adesanya est inconnue, mais ce serait un combat que de nombreux fans voudraient sans doute voir.

Selon vous, qui gagnerait s’ils combattaient, Gegard Mousasi ou Israel Adesanya? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.