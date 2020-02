Gegard Mousasi souhaite le meilleur à l’ancien champion des Bellators Rafael Lovato Jr.

Gegard Mousasi dit qu’il n’a jamais eu de réelle animosité envers Rafael Lovato Jr. maintenant qu’un match revanche avec son compatriote ancien champion Bellator est sur la table.

Lovato (10-0 MMA, 6-0 BMMA) a pris la ceinture des poids moyens à Mousasi (46-7-2 MMA, 4-1 BMMA) au Bellator 223 en juin, et il y a eu une poussée pour un deuxième combat depuis, avec Mousasi lancer des attaques personnelles lourdes pour essayer d’y arriver. Le match retour devait avoir lieu en janvier, mais les inquiétudes concernant la santé de Lovato persistaient.

Ces inquiétudes ont depuis été prises en compte, car une maladie cérébrale rare a récemment forcé Lovato à abandonner la ceinture, organisant un combat entre Mousasi et Douglas Lima pour l’or vacant au Bellator San Jose le 9 mai.

À ce stade, Lovato est effectivement à la retraite à moins que quelque chose ne change et qu’il puisse recevoir une autorisation médicale, ce qui signifie que le match revanche est très peu probable. Mousasi a déclaré que la santé est la priorité, et il est d’accord si le combat ne se produit jamais.

“Je ne sais pas s’il va à nouveau être approuvé”, a déclaré Mousasi à MMA Junkie. «Je sais qu’il essaie et qu’il est un compétiteur et il veut toujours participer même si ce n’est pas sain pour vous. Je peux le comprendre, mais je lui souhaite le meilleur. Je ne lui souhaite aucune mauvaise action ni aucun mal. Nous étions des concurrents, je veux me battre contre lui et j’ai dit certaines choses, mais c’était dans le passé. Je ne vais pas le combattre de sitôt, donc je vais me concentrer à Douglas Lima. “

Bien que certains de ses commentaires précédents indiquent le contraire, Mousasi a déclaré qu’il n’avait jamais eu de bœuf personnel. Mousasi avait un rival compétitif justifiable après que Lovato lui ait enlevé l’or Bellator et mis une perte sur son récent, mais Mousasi a déclaré que tout le discours de poubelle venait d’un endroit où il tentait de monter le match revanche.

“Je l’ai toujours aimé, je l’aimais toujours”, a déclaré Mousasi. «C’est un gars avec qui je peux être ami. Nous devions juste nous battre les uns contre les autres et j’ai perdu et c’est ainsi que les choses se sont passées. Je voulais obtenir le match revanche, je voulais vraiment gagner ce combat pour prouver mon point et c’était tout. En tant que personne, c’est une personne humble et respectueuse. Je me sens mal pour le gars. Il ne peut plus concourir. Quand j’ai déchiré mon ACL, je savais ce que ça faisait, et c’est encore pire parce que c’est peut-être la fin de sa carrière. Je lui souhaite le meilleur.”

Mousasi a dit qu’il n’aurait pas de «nuits blanches» s’il ne combattait plus jamais Lovato. On lui a présenté une grande opportunité de combattre Lima, qui est le champion en titre des poids mi-moyens Bellator cherchant à remporter un deuxième titre. Mousasi, cependant, est convaincu qu’il ne laissera pas cela se produire.

“Je voulais vraiment le match revanche, mais ce combat ne va pas m’affecter”, a déclaré Mousasi. «La vie continue et je dois combattre Douglas Lima qui est un enfer de compétiteur. C’est un grand champion, donc j’ai hâte de relever le prochain défi. “

