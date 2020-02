Gegard Mousasi veut combattre Ryan Bader pour le titre des poids lourds légers après la chute de Douglas Lima

Gegard Mousasi vise le statut de champion-champion à Bellator.

Mousasi a récemment perdu le championnat des poids moyens contre Rafael Lovato Jr, mais le champion a dû quitter le titre après des problèmes de santé persistants. Bellator a depuis réservé Mousasito contre Douglas Lima pour le titre vacant des poids moyens.

Avant l’annonce du combat, Mousasi s’est fait l’écho d’une éventuelle retraite. Maintenant, cependant, il se concentre sur les combats et dit qu’il a les yeux rivés sur Ryan Bader et même sur RIZIN.

“Non non Non. J’ai compris que c’était une mauvaise mentalité. Je viens de signer un nouveau contrat. Je vais me battre pour le championnat Bellator et peut-être [Ryan] Bader ensuite », a déclaré Mousasi sur MMA Sirius XM. «Je dois d’abord battre Douglas Lima et après cela, quelques réalisations avant de prendre ma retraite. Peut-être un titre léger et lourd, peut-être combattre dans RIZIN, je ne sais pas. Qui sait? Des choses pour laisser un peu d’histoire derrière. “

Gegard Mousasi a révélé qu’il avait parlé à Bellator de la possibilité de combattre Bader après avoir affronté Lima.

“100 pourcent. Je pense que maintenant deux poids welters sont apparus, les gens vont dire qu’il bat les poids welters. Je pense donc que c’est un grand nom à battre », a-t-il déclaré. «Mais je dois d’abord passer par Douglas Lima. Je ne pense pas, ouais, d’accord, Douglas Lima, je vais le battre. Mais si j’y parviens? Le poids lourd léger est le plus grand nom. C’est juste pour l’accomplissement. “

Le timing fonctionne compte tenu du fait que Bader défend son titre des poids lourds légers contre Vadim Nemkov avec Mousasi et Lima comme co-événement principal.

Mousasi dit qu’il veut se battre pour son héritage car il dit que Bellator s’y intéresse également. Mais, il ne se soucie pas d’être un champion et dit qu’il quitterait le titre des poids lourds légers juste après l’avoir remporté, en supposant qu’il bat Bader.

“Ce n’est que pour un combat. Après cela, je vais abandonner le titre parce que je ne peux pas défendre les poids lourds légers et moyens », a-t-il conclu. “Ce n’est qu’une affaire unique.”

Seriez-vous intéressé à voir Gegard Mousasi contre Ryan Bader? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.